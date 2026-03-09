Neue Baustelle: Bundesstraße in Sachsen ab Dienstag dicht

Langenweißbach - Ab Dienstag startet auf der B93 in Langenweißbach (Landkreis Zwickau ) eine Baustelle. Deshalb muss voll gesperrt werden.

Auf der B93 ist aufgrund der Bauarbeiten eine Vollsperrung nötig. (Symbolbild) © 123rf/mariok

Die Fahrbahn der Bundesstraße im Langenweißbacher Ortsteil Weißbach soll auf einer Länge von circa 1,9 Kilometern erneuert werden.

Laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) umfasst der Baubereich die gesamte Ortsdurchfahrt Weißbach sowie ein kurzes außerörtliches Teilstück bis zur Kreisgrenze des Erzgebirgskreises vor der Einmündung B93/ S282.

"Im Zuge der Maßnahme werden punktuell Straßenabläufe erneuert. Die Gemeinde Langenweißbach führt gleichzeitig kleinere Instandsetzungen an Gehwegen durch. Zudem erneuern die Wasserwerke Zwickau mehrere Abwasserkanäle", heißt es weiter.