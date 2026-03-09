Neue Baustelle: Bundesstraße in Sachsen ab Dienstag dicht
Langenweißbach - Ab Dienstag startet auf der B93 in Langenweißbach (Landkreis Zwickau) eine Baustelle. Deshalb muss voll gesperrt werden.
Die Fahrbahn der Bundesstraße im Langenweißbacher Ortsteil Weißbach soll auf einer Länge von circa 1,9 Kilometern erneuert werden.
Laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) umfasst der Baubereich die gesamte Ortsdurchfahrt Weißbach sowie ein kurzes außerörtliches Teilstück bis zur Kreisgrenze des Erzgebirgskreises vor der Einmündung B93/ S282.
"Im Zuge der Maßnahme werden punktuell Straßenabläufe erneuert. Die Gemeinde Langenweißbach führt gleichzeitig kleinere Instandsetzungen an Gehwegen durch. Zudem erneuern die Wasserwerke Zwickau mehrere Abwasserkanäle", heißt es weiter.
Während der Arbeiten muss die B93 voll gesperrt werden. Der Verkehr wird großräumig über die S282 (Ortsumgehung Kirchberg), die S277 durch Saupersdorf und Kirchberg und über die K9331 nach Burkersdorf zurück zur B93 umgeleitet.
Die Arbeiten sollen voraussichtlich Mitte Juni abgeschlossen sein, Kostenpunkt: circa 770.000 Euro.
