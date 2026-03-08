Neue Baustellen in Chemnitz: Auf diesen Straßen wird gesperrt
Chemnitz - Umfangreiche Baustellen starten in der kommenden Woche in Chemnitz. Unter anderem gibt es Sperrungen in Altchemnitz und im Lutherviertel.
Auf der Oberfrohnaer Straße in Höhe der Autobahn-Anschlussstelle Limbach-Oberfrohna kommt es zur Einschränkung aufgrund der Sperrung der Auf- und Abfahrt in Richtung Dresden. Die Straßenbauarbeiten sollen noch bis zum 19. April dauern.
Ab Montag kommt es auf der Chemnitzer Straße (Grüna) in Höhe Hausnummer 178 zu einer Einschränkung. Bis 21. März sollen die Arbeiten hier dauern.
Ebenfalls ab Montag gilt auf der Cervantesstraße in Höhe Adelsbergstraße Einbahnstraßenregelung in Richtung Adelsbergstraße. Umleitung der Gegenrichtung: Südring - Carl-von-Ossietzky-Straße bzw. Georgistraße - Dreiserstraße. Das Ganze soll bis Freitag dauern.
Im ersten Bauabschnitt wird ab Montag die Clausstraße zwischen Augustusburger Straße und Bernhardstraße bis 17. Juni voll gesperrt. Umleitung: Bernhardstraße - Reineckerstraße - Adelsbergstraße - Augustusburger Straße. Die gesamte Maßnahme soll bis Anfang Dezember 2027 abgeschlossen sein.
Einbahnstraßenregelung auf Bernsdorfer Straße
Aufgrund von Fassadenarbeiten kommt es auf der Zietenstraße in Höhe Hausnummer 10 von Montag bis Mittwoch zu einer Einschränkung.
Auf der Stollberger Straße wird am Dienstag in Höhe Südring eine Litfaßsäule abgebaut. Hier kommt es ebenfalls zu Einschränkungen.
Ab Mittwoch gibt es auf der Bernsdorfer Straße in Höhe Katharina-von-Bora-Straße laut Stadt eine Verkehrsraumeinschränkung. Der Verkehr wird über Eislebener Straße - Marktsteig - Bernsdorfer Straße umgeleitet. Bis 2. April sollen die Arbeiten hier dauern.
Von Mittwoch bis Freitag kommt es auf der Einsiedler Hauptstraße in Höhe Hausnummer 149 bis 155 zu einer Einschränkung.
Ab Freitag gibt es dann auf der Bernsdorfer Straße zwischen Turnstraße und Wartburgstraße eine weitere Einschränkung mit Einbahnstraßenregelung stadteinwärts. Die Umleitung führt über: Ritterstraße - Zschopauer Straße - Wartburgstraße. Die Arbeiten im 4. Bauabschnitt sollen bis 28. August dauern.
Vollsperrungen in Altchemnitz und Lutherviertel
Am kommenden Montag starten in Altchemnitz und im Lutherviertel umfangreiche Baumaßnahmen.
Auf der Uhlestraße wird von der Annaberger Straße bis zur Comeniusstraße abschnittsweise voll gesperrt. Hier finden Kanalisations- und Leitungsarbeiten statt. Außerdem wird abschließend ein Straßenabschnitt erneuert. Die Arbeiten sollen bis Ende November abgeschlossen sein.
Ebenfalls am Montag beginnen in der Dürerstraße umfangreiche Tiefbaumaßnahmen. Zwischen Cranachstraße und Rudolfstraße muss während der Arbeiten voll gesperrt werden. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich bis Mitte Oktober dieses Jahres fertiggestellt sein.
"Da das Trinkwassernetz havarieanfällig ist, plant die eins energie in Sachsen auf der Dürerstraße den Austausch des Leitungsbestandes bis in die Jahnstraße. Dabei werden rund 315 Meter Leitung neu verlegt. Grundsätzlich ist die Versorgung mit Trinkwasser während der Arbeiten sichergestellt. Kurzzeitige Versorgungsengpässe sind jedoch unvermeidbar", teilte die Stadt Chemnitz mit.
Betroffene Anwohner sollen rechtzeitig informiert werden.
