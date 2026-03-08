Neue Baustellen in Chemnitz: Auf diesen Straßen wird gesperrt

Umfangreiche Baustellen starten in der kommenden Woche in Chemnitz. Wir sagen Euch, wo Sperrungen aufgrund von Baustellen auf Euch warten.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Umfangreiche Baustellen starten in der kommenden Woche in Chemnitz. Unter anderem gibt es Sperrungen in Altchemnitz und im Lutherviertel.

Die Clausstraße ist zwischen Augustusburger Straße und Bernhardstraße voll gesperrt. © Sven Gleisberg Auf der Oberfrohnaer Straße in Höhe der Autobahn-Anschlussstelle Limbach-Oberfrohna kommt es zur Einschränkung aufgrund der Sperrung der Auf- und Abfahrt in Richtung Dresden. Die Straßenbauarbeiten sollen noch bis zum 19. April dauern. Ab Montag kommt es auf der Chemnitzer Straße (Grüna) in Höhe Hausnummer 178 zu einer Einschränkung. Bis 21. März sollen die Arbeiten hier dauern. Ebenfalls ab Montag gilt auf der Cervantesstraße in Höhe Adelsbergstraße Einbahnstraßenregelung in Richtung Adelsbergstraße. Umleitung der Gegenrichtung: Südring - Carl-von-Ossietzky-Straße bzw. Georgistraße - Dreiserstraße. Das Ganze soll bis Freitag dauern. Chemnitz Baustellen Baustelle auf der A4 bei Chemnitz: Hier wird in den kommenden Monaten gesperrt Im ersten Bauabschnitt wird ab Montag die Clausstraße zwischen Augustusburger Straße und Bernhardstraße bis 17. Juni voll gesperrt. Umleitung: Bernhardstraße - Reineckerstraße - Adelsbergstraße - Augustusburger Straße. Die gesamte Maßnahme soll bis Anfang Dezember 2027 abgeschlossen sein.

Einbahnstraßenregelung auf Bernsdorfer Straße

Ab Freitag kommt es auf der Bernsdorfer Straße zwischen Turnstraße und Wartburgstraße zur Einbahnstraßenregelung stadteinwärts. (Symbolbild) © Ralph Kunz Aufgrund von Fassadenarbeiten kommt es auf der Zietenstraße in Höhe Hausnummer 10 von Montag bis Mittwoch zu einer Einschränkung. Auf der Stollberger Straße wird am Dienstag in Höhe Südring eine Litfaßsäule abgebaut. Hier kommt es ebenfalls zu Einschränkungen. Ab Mittwoch gibt es auf der Bernsdorfer Straße in Höhe Katharina-von-Bora-Straße laut Stadt eine Verkehrsraumeinschränkung. Der Verkehr wird über Eislebener Straße - Marktsteig - Bernsdorfer Straße umgeleitet. Bis 2. April sollen die Arbeiten hier dauern. Chemnitz Baustellen Neue Baustelle in Chemnitz-Altendorf: Monatelange Vollsperrung Von Mittwoch bis Freitag kommt es auf der Einsiedler Hauptstraße in Höhe Hausnummer 149 bis 155 zu einer Einschränkung. Ab Freitag gibt es dann auf der Bernsdorfer Straße zwischen Turnstraße und Wartburgstraße eine weitere Einschränkung mit Einbahnstraßenregelung stadteinwärts. Die Umleitung führt über: Ritterstraße - Zschopauer Straße - Wartburgstraße. Die Arbeiten im 4. Bauabschnitt sollen bis 28. August dauern.

Vollsperrungen in Altchemnitz und Lutherviertel