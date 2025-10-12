Baustellen in Chemnitz: Hier wird ab Montag gesperrt

Chemnitz - Ab Montag kommt es in Chemnitz zu neuen Baustellen. Wir sagen Euch, wo gesperrt wird.

Auf der Bernsdorfer Straße kommt es bis Dezember zur Vollsperrung. (Symbolbild) © Kristin Schmidt

Voll gesperrt wird ab Montag die Bernsdorfer Straße zwischen Hausnummer 213 und Marktsteig. Die Umleitung führt über: Südring - Zschopauer Straße - Rosa-Luxemburg-Straße. Bis 12. Dezember sollen die Arbeiten hier andauern.

Die Adelsbergstraße bei Sandgrubenweg wird von Montag bis Mittwoch voll gesperrt. Die Umleitung verläuft über die Carl-von-Ossietzky-Straße.

Halbseitig wird ab Montag auf der Adelsbergstraße von Hausnummer 298 bis 304/Kirchwinkel gesperrt. Bis 30. Oktober soll die Sperrung dauern.