Baustellen in Chemnitz: Hier wird ab Montag gesperrt
Chemnitz - Ab Montag kommt es in Chemnitz zu neuen Baustellen. Wir sagen Euch, wo gesperrt wird.
Voll gesperrt wird ab Montag die Bernsdorfer Straße zwischen Hausnummer 213 und Marktsteig. Die Umleitung führt über: Südring - Zschopauer Straße - Rosa-Luxemburg-Straße. Bis 12. Dezember sollen die Arbeiten hier andauern.
Die Adelsbergstraße bei Sandgrubenweg wird von Montag bis Mittwoch voll gesperrt. Die Umleitung verläuft über die Carl-von-Ossietzky-Straße.
Halbseitig wird ab Montag auf der Adelsbergstraße von Hausnummer 298 bis 304/Kirchwinkel gesperrt. Bis 30. Oktober soll die Sperrung dauern.
Die Wolgograder Allee wird von Montag bis Mittwoch aufgrund von Straßenbauarbeiten zwischen Marie-Tilch-Straße und Johannes-Dick-Straße voll gesperrt.
Titelfoto: Kristin Schmidt