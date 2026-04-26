Neue Baustellen in Chemnitz: Hier wird es ab Montag eng

Chemnitz - In der kommenden Woche wird es unter anderem in den Chemnitzer Ortsteilen Altendorf/Kaßberg und Siegmar/Reichenbrand aufgrund von Vollsperrungen eng.

Die Jagdschänkenstraße zwischen Hausnummer 33 und 44 wird ab Montag voll gesperrt. Die Arbeiten sollen bis Jahresende dauern. © Ralph Kunz

Die Waldenburger Straße wird ab Montag zwischen Zinzendorfstraße und Kochstraße voll gesperrt, die Umleitung führt über Zinzendorfstraße bzw. Ernst-Heilmann-Straße (im Einbahnstraßensystem) - Limbacher Straße - Schiersandstraße.

Grund sind Straßenbauarbeiten bis voraussichtlich 8. Mai. Achtung, hier fallen auch zahlreiche Parkplätze weg.

Ebenfalls voll gesperrt wird ab Montag die Jagdschänkenstraße zwischen Hausnummer 33 und 44. Der Verkehr wird über die Curiestraße und Otto-Schmerbach-Straße umgeleitet. Die Kanalarbeiten sollen bis 23. Dezember dieses Jahres dauern.