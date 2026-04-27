Weitere Bauarbeiten am Chemnitzer Schlossteich: Das ist geplant

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Am Chemnitzer Schlossteich sind in den kommenden Jahren weitere Bauarbeiten geplant. Unter anderem soll eine Straße verkehrsberuhigt werden.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Am Schlossteich wird derzeit kräftig gebaut. Noch bis Juli werden die maroden Wege und Anlagen am Ostufer erneuert. Doch das ist nur der Anfang.

Aktuell laufen Sanierungsarbeiten am Schlossteich.
Aktuell laufen Sanierungsarbeiten am Schlossteich.  © Ralph Kunz

In den kommenden Jahren sind zahlreiche weitere Maßnahmen geplant. Sobald die Bergstraße nicht mehr als Umleitungsstrecke benötigt wird, beginnt dort im Juli die Sanierung des Pavillons.

Das alte Toilettenhäuschen wird grundlegend modernisiert. Die Inbetriebnahme der neuen Toilette ist "nach jetzigem Stand für Oktober 2026 vorgesehen", so eine Stadtsprecherin. Kosten: fast 300.000 Euro.

Darüber hinaus folgen gegen Jahresende weitere Bauabschnitte: Dann werden die Wege im nördlichen Bereich zur Müllerstraße, auf der Schloßteichinsel sowie entlang der Verbindung zwischen Erich-Schmidt-Straße und Bergstraße saniert.

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Im Zuge des Großprojekts "Chemnitzer Modell" ist zudem die Freilegung des Pleißenbachs geplant, der derzeit noch unter der Matthesstraße verläuft. Außerdem soll nach dem Bau der Straßenbahnstrecke in der Hartmannstraße die Bergstraße ab 2029 verkehrsberuhigt werden.

Das alte Toilettenhäuschen an der Bergstraße soll ab Sommer saniert werden.
Das alte Toilettenhäuschen an der Bergstraße soll ab Sommer saniert werden.  © Ralph Kunz
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Die Bergstraße soll ab 2029 verkehrsberuhigt werden.
Die Bergstraße soll ab 2029 verkehrsberuhigt werden.  © Ralph Kunz

Dadurch könnte die Parkanlage künftig mit dem Konkordiapark auf der gegenüberliegenden Seite verknüpft werden. "Für diese Maßnahmen besteht noch kein verbindlicher Planstand, dieser wird gegenwärtig erarbeitet", heißt es aus dem Rathaus.

Eine verlässliche Prognose zu den Gesamtkosten der Umgestaltung gibt es laut Stadt bislang nicht.

Titelfoto: Ralph Kunz

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