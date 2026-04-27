Weitere Bauarbeiten am Chemnitzer Schlossteich: Das ist geplant

Chemnitz - Am Schlossteich wird derzeit kräftig gebaut. Noch bis Juli werden die maroden Wege und Anlagen am Ostufer erneuert . Doch das ist nur der Anfang.

Aktuell laufen Sanierungsarbeiten am Schlossteich. © Ralph Kunz

In den kommenden Jahren sind zahlreiche weitere Maßnahmen geplant. Sobald die Bergstraße nicht mehr als Umleitungsstrecke benötigt wird, beginnt dort im Juli die Sanierung des Pavillons.

Das alte Toilettenhäuschen wird grundlegend modernisiert. Die Inbetriebnahme der neuen Toilette ist "nach jetzigem Stand für Oktober 2026 vorgesehen", so eine Stadtsprecherin. Kosten: fast 300.000 Euro.

Darüber hinaus folgen gegen Jahresende weitere Bauabschnitte: Dann werden die Wege im nördlichen Bereich zur Müllerstraße, auf der Schloßteichinsel sowie entlang der Verbindung zwischen Erich-Schmidt-Straße und Bergstraße saniert.

Im Zuge des Großprojekts "Chemnitzer Modell" ist zudem die Freilegung des Pleißenbachs geplant, der derzeit noch unter der Matthesstraße verläuft. Außerdem soll nach dem Bau der Straßenbahnstrecke in der Hartmannstraße die Bergstraße ab 2029 verkehrsberuhigt werden.