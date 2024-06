Baustellen in Chemnitz in der kommenden Woche: Vollsperrung auf Annaberger Straße

Chemnitz - Neue Baustellen in Chemnitz ! Unter anderem erwarten Euch in der kommenden Woche Sperrungen auf der Annaberger Straße und der Augustusburger Straße.

In der kommenden Woche starten in Chemnitz neue Baustellen. (Symbolbild) © 123rf/mariok

Auf der Georgstraße an der Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße kommt es von kommendem Montag bis 20. Juli zur abschnittsweisen Fahrbahneinschränkung.

Die Chemnitzer Straße in Grüna wird ab Montag bei Hausnummer 27/Mittelbacher Straße stadteinwärts gesperrt, der Fahrverkehr ist in beide Fahrtrichtungen gewährleistet. Die Einfahrt in die Mittelbacher Straße ist während der Bauzeit - bis 19. Juli - nicht möglich. Eine Umleitung führt über: Chemnitzer Straße - An der Wiesenmühle.

Voll gesperrt ist ab Montag die Eckstraße zwischen Further Straße und Hauboldstraße. Umleitung: Further Straße - Lohrstraße - Hauboldstraße - Müllerstraße. Bis voraussichtlich 12. Juli dauern hier die Arbeiten.

Die Breitbandausbauarbeiten in der Hofer Straße (Mittelbach) in Höhe Hausnummer 1 starten am Montag und dauern bis 28. Juli. Hier wird stadtauswärts halbseitig gesperrt.