Neue Baustellen in Chemnitz: Einschränkungen auf Leipziger Straße

Chemnitz - Ab Montag kommt es unter anderem auf der Leipziger Straße in Chemnitz zu Einschränkungen. Wir sagen Euch, wo es sonst noch zu Sperrungen aufgrund von Baustellen in der Stadt kommt.

Im Bereich Dittersdorfer Straße starten am Montag zwischen Hausnummer 102 bis 109 umfangreiche Bauarbeiten. Für die Baumaßnahme sind laut dem Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ESC) abschnittsweise Vollsperrungen nötig. "Die Zufahrt im Sackgassenbereich der Dittersdorfer Straße 102 bis 109 kann aufgrund der örtlichen beengten Gegebenheiten nur Havarie- und Rettungsfahrzeugen gewährleistet werden", so der ESC. Ende April 2026 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Die Zwickauer Straße in Höhe der Neustädter Straße ist ab Montag halbseitig gesperrt. Die Straßenbauarbeiten sollen bis Freitag dauern.

Ebenfalls ab Montag kommt es auf der Wildparkstraße zwischen Leipziger Straße und Röhrsdorfer Allee zur Fahrbahneinschränkung und Einbahnstraßenregelung ab Ausfahrt des TTM-Marktes in Richtung Leipziger Straße. Die Umleitung der Gegenrichtung führt über: Leipziger Straße - Nordstraße. Die Breitbandausbauarbeiten sollen bis 25. Juli dauern.

Die Straße Am Berg wird ab Montag in Höhe Hausnummer 1-3 voll gesperrt. Die Arbeiten zu den Hausanschlüssen sollen bis 1. August dauern.

Ab Montag starten auf der Leipziger Straße stadtauswärts Arbeiten für den Breitbandausbau. Begonnen wird mit dem Abschnitt an der Kreuzung zur Bornaer Straße. © Claudia Ziems

Ab Montag beginnen auf der Leipziger Straße stadtauswärts zwischen Louis-Otto-Straße und Bornaer Straße Arbeiten für den Breitbandausbau.

Wie die Stadt mitteilte, wurde die Maßnahme aufgrund der geringeren Verkehrsstärke bewusst in die Sommerferien gelegt. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis 25. Juli dauern.

Stadtauswärts wird während der Bauarbeiten immer einer der beiden Spuren befahrbar sein. "Da die Bauarbeiten größtenteils im Gehwegbereich stattfinden, wird die rechte Fahrspur für den Fußgängernotweg benötigt", heißt es aus dem Rathaus.

Die Maßnahme wird in zwei Bauabschnitten ausgeführt: Am Montag beginnt der Abschnitt Leipziger Straße direkt vor der Kreuzung Bornaer Straße. Die Einschränkung vor dem Kreuzungsbereich soll schnellstmöglich fertiggestellt werden. Danach beginnt voraussichtlich ab 14. Juli der zweite Abschnitt auf der Leipziger Straße in der rechten Fahrspur zwischen Louis-Otto-Straße und Bornaer Straße außerhalb der Kreuzung.

Die Wohnblöcke und anliegenden Gewerbebetriebe erreicht Ihr während der Bauarbeiten immer.