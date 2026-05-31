Baustellen in Chemnitz: Mühlenstraße länger gesperrt, Stollberger Straße dicht

Chemnitz - Auch in der kommenden Woche starten neue Baumaßnahmen in Chemnitz . Wir sagen Euch, auf welchen Straßen gesperrt wird.

Die Baustelle in der Mühlenstraße läuft nun noch bis 3. August. © Uwe Meinhold

Die Maßnahme in der Mühlenstraße wurde laut Stadt verlängert. Die Vollsperrung in der Mühlenstraße zwischen Brückenstraße und Georgstraße soll noch bis 3. August dauern. Umleitung: Bergstraße – Schloßteichstraße – Müllerstraße bzw. Brückenstraße – Straße der Nationen – Georgstraße. Ursprüngliches Ende war der 3. Juni. Anschließend soll dann im Zuge des Chemnitzer Modells der Bereich zwischen Brückenstraße und Hartmannstraße in der Theaterstraße neu gestaltet werden.

Ab Montag wird die Riedstraße zwischen Hausnummer 3 und 5 voll gesperrt, der Verkehr wird über Oberfrohnaer Straße – Pelzmühlenstraße – Unritzstraße umgeleitet. Die Brückensanierung soll bis 10. Juli dauern.

Ebenfalls ab Montag kommt es auf der Blankenauer Straße in Höhe Emilienstraße zu einer Einschränkung. Grund sind die Fernwärme-Erschließung Brühl-Nord und Arbeiten am Trinkwassernetz bis 11. September.

Die Leipziger Straße in Höhe Donauwörther Straße wird am Montag und Dienstag teilweise gesperrt. Grund ist eine Abwasser-Kanalbefahrung als Vorleistung zum Chemnitzer Modell.

Voll gesperrt wird ab Dienstag die Stollberger Straße zwischen Neukirchner Straße und Meisenweg. Die Umleitung führt über Südring – Markersdorfer Straße – Wolgograder Allee – Stollberger Straße. Bis 16. Juni wird hier die Fahrbahn erneuert.