Erneute Vollsperrung auf Bundesstraße im Erzgebirge

Aue - Die B283 im Erzgebirge muss erneut gesperrt werden! Ab Montag starten zwischen Aue und Bockau Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung und Böschungssicherung.

Ab Montag wird die B283 zwischen Aue und Bockau Arbeiten voll gesperrt. (Symbolbild) © Uwe Meinhold

Im April des vergangenen Jahres begannen die Arbeiten auf der B283, am Freitag konnte der Verkehr dann mit Ende des letzten Bauabschnitts wieder rollen.

Nun wird die Bundesstraße ab Montag erneut gesperrt.

Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilte, wird auf circa 3,8 Kilometern vom Ortsausgang Aue bis zum Ortseingang Bockau die Fahrbahn saniert.

Außerdem sollen erneut Sicherungsarbeiten an der Böschung durchgeführt werden.