Erneute Vollsperrung auf Bundesstraße im Erzgebirge
Aue - Die B283 im Erzgebirge muss erneut gesperrt werden! Ab Montag starten zwischen Aue und Bockau Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung und Böschungssicherung.
Im April des vergangenen Jahres begannen die Arbeiten auf der B283, am Freitag konnte der Verkehr dann mit Ende des letzten Bauabschnitts wieder rollen.
Nun wird die Bundesstraße ab Montag erneut gesperrt.
Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilte, wird auf circa 3,8 Kilometern vom Ortsausgang Aue bis zum Ortseingang Bockau die Fahrbahn saniert.
Außerdem sollen erneut Sicherungsarbeiten an der Böschung durchgeführt werden.
Dafür muss die B283 zwischen Aue und Bockau voll gesperrt werden. Der Verkehr wird aus Richtung Aue über die B169 nach Schneeberg und weiter über die S274 nach Burkhardtsgrün zurück zur B283 umgeleitet.
Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf circa 2,6 Millionen Euro. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Ende Dezember dieses Jahres abgeschlossen sein.
Titelfoto: Uwe Meinhold