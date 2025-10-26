Baustellen in Chemnitz: Sperrungen auf Annaberger Straße und Leipziger Straße

Chemnitz - In der kommenden Woche gibt es neue Baustellen in Chemnitz . Wir sagen Euch, wo gesperrt wird.

Ab Montag kommt es unter anderem auf der Annaberger Straße zu Einschränkungen. (Symbolfoto) © Uwe Meinhold

Noch bis Donnerstag ist die Ferdinandstraße bei Hausnummer 130 voll gesperrt, die Umleitung führt über: Wieseneck - Altenhainer Dorfstraße.

Ab Montag wird die Annaberger Straße zwischen Hausnummer 431 und 483 abschnittsweise halbseitig gesperrt. Die Arbeiten zum Breitbandausbau sollen bis 18. November dauern.

Ebenfalls ab Montag kommt es auf der Wittgensdorfer Straße zwischen Am Küchwald und Wittgensdorfer Straße 39 abschnittsweise zur Fahrbahneinengung. Bis 14. November dauern hier die Arbeiten zum Breitbandausbau.

Abschnittsweise wird ab Montag die Leipziger Straße zwischen Wildparkstraße und Emile-Zola-Straße halbseitig gesperrt. Auch hier finden Breitbandausbauarbeiten statt - bis zum 14. November.