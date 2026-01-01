Diese Bauprojekte beschäftigen Chemnitz im neuen Jahr
Chemnitz - Auch 2026 müssen sich Autofahrer und Anwohner in Chemnitz auf zahlreiche Bauprojekte samt Sperrungen einstellen. In mehreren Stadtteilen werden Straßen grundlegend erneuert, Verkehrsflächen neu geordnet und Leitungen im Untergrund ausgetauscht. Viele der Maßnahmen reichen bis 2027.
Auf der Reinhardtstraße zwischen Lessing- und Palmstraße wird der Verkehrsraum neu gestaltet. Parallel dazu erneuern ESC und inetz Fernwärme-, Trinkwasser- und Beleuchtungsanlagen. Die Bauarbeiten laufen bis 2027.
Ähnlich sieht es auf der Zwickauer Straße aus: Zwischen Schillstraße und Am Feldschlößchen wird der Verkehrsraum neu geordnet, während inetz Arbeiten an Gas-, Trinkwasser- und Beleuchtungsanlagen durchführt - ebenfalls mit Bauzeit bis 2027.
Auch in der Clausstraße stehen umfangreiche Sanierungen an: Der Mischwasserkanal wird erneuert, die Fahrbahn instand gesetzt und defekte Straßeneinläufe ausgetauscht. Gebaut wird abschnittsweise. Der zweite Teil folgt laut Stadtverwaltung 2027.
Weitere Arbeiten sind in der Trützschlerstraße geplant. Dort wird die Fahrbahn erneuert, eine Bushaltestelle barrierefrei umgebaut und eine neue Straßenentwässerung mit Rückhaltebecken errichtet.
Die Erfenschlager Straße wird 2026 ebenfalls grundlegend umgestaltet - von den Gehwegen bis zur Entwässerung. Auch die Lützowstraße wird Stück für Stück erneuert: neue Fahrbahn, bessere Entwässerung und Gehwegvorsprüngen als Querungshilfen. Der erste Bauabschnitt (zwischen Deulichstraße und Horststraße) endet Mitte 2026, der zweite (zwischen Horststraße und Neefestraße) bis Ende des Jahres.
"Konkretere Angaben zu den einzelnen Bauzeiten sind derzeit nicht möglich", heißt es aus dem Rathaus auf Nachfrage. TAG24 informiert Euch ab dem 11. Januar wieder wöchentlich über die neuen Baustellen in Chemnitz.
Titelfoto: Kristin Schmidt (3)