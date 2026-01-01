Diese Bauprojekte beschäftigen Chemnitz im neuen Jahr

Chemnitz - Auch 2026 müssen sich Autofahrer und Anwohner in Chemnitz auf zahlreiche Bauprojekte samt Sperrungen einstellen. In mehreren Stadtteilen werden Straßen grundlegend erneuert, Verkehrsflächen neu geordnet und Leitungen im Untergrund ausgetauscht. Viele der Maßnahmen reichen bis 2027.

Auf der Reinhardtstraße zwischen Lessing- und Palmstraße wird der Verkehrsraum neu gestaltet. Parallel dazu erneuern ESC und inetz Fernwärme-, Trinkwasser- und Beleuchtungsanlagen. Die Bauarbeiten laufen bis 2027.

Ähnlich sieht es auf der Zwickauer Straße aus: Zwischen Schillstraße und Am Feldschlößchen wird der Verkehrsraum neu geordnet, während inetz Arbeiten an Gas-, Trinkwasser- und Beleuchtungsanlagen durchführt - ebenfalls mit Bauzeit bis 2027.

Auch in der Clausstraße stehen umfangreiche Sanierungen an: Der Mischwasserkanal wird erneuert, die Fahrbahn instand gesetzt und defekte Straßeneinläufe ausgetauscht. Gebaut wird abschnittsweise. Der zweite Teil folgt laut Stadtverwaltung 2027.

Weitere Arbeiten sind in der Trützschlerstraße geplant. Dort wird die Fahrbahn erneuert, eine Bushaltestelle barrierefrei umgebaut und eine neue Straßenentwässerung mit Rückhaltebecken errichtet.