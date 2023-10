Baustellen in Chemnitz und im Umland: Hier wird gesperrt

Chemnitz - Die Lage auf den Straßen entspannt sich kaum. Wir sagen Euch, wo Ihr mit Baustellen in Chemnitz und im Umland rechnen müsst.

Bis 27. Oktober bleibt die Einschränkung auf der Zwickauer Straße zwischen Falkeplatz und Reichsstraße. Hier ist kein Linksabbiegen von Zwickauer Straße (stadt- und landwärts) in die Reichsstraße möglich. Das gesamte Bauvorhaben dauert noch bis 18. Dezember.

Voll gesperrt ist die Salzstraße in Höhe Hausnummer 64 bis Waldleite (Tagesbaustelle von 7 bis 15 Uhr) bis 13. Oktober. Umleitung: Dammweg - Blankenburger Straße oder Hechlerstraße - Müllerstraße - Blankenauer Straße.

Von Dienstag bis Donnerstag werden die Wilischstraße sowie der Kreuzungsbereich Lessingstraße/Wilischstraße voll gesperrt. Hier werden zwei notwendige Baumaßnahmen im benachbarten Bereich kombiniert, um die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten. Während der Vollsperrung wird der Verkehr des Innenstadtrings über die Bärensteiner Straße - B95 - Große Kirchgasse umgeleitet.

Am Montag wird der Geyersdorfer Rathausweg im Bereich der Hausnummer 10 aufgrund eines Wohnungsumzuges voll gesperrt.

Der Hüttengrund wird ab Montag ab der Einmündung Paulus-Jenisius-Straße voll gesperrt. Anwohner und Gartenbesitzer können über die Hüttengrundstraße in die befahrbaren Bereiche einfahren. Die Arbeiten sollen bis 20. Oktober dauern.

Der Verkehr Richtung Aue wird weiterhin über die Karlsbader Straße in Buchholz umgeleitet.

Wie die Stadt Annaberg-Buchholz mitteilte, wird der überregionale Verkehr über Cunersdorf und Morgensonne in Richtung Freiberg umgeleitet. Die Ausfahrt aus der Katharinenstraße in Richtung Freiberg bleibt möglich.

Die halbseitige Sperrung der Talstraße/B101 zwischen Brückenstraße und Katharinenstraße aufgrund von Arbeiten am Gasnetz wird ab dem morgigen Montag aufgrund zusätzlich notwendiger Sicherheitsvorkehrungen zu einer Vollsperrung.

Am Montag beginnen laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung an der S318 zwischen dem Ortsausgang Schönberg und Waldfrieden (Pausa-Mühltroff) an der B283.

"Auf rund 1,2 Kilometern wird die Fahrbahn instandgesetzt. Zudem werden Bankette und Einbauteile sowie Bankettrandplatten angepasst und die Markierung erneuert", heißt es weiter.

Bis 20. Oktober sollen die Arbeiten voraussichtlich abgeschlossen werden.

Da eine Vollsperrung erforderlich ist, wird der Verkehr aus Richtung Plauen über die B282 bis zum Abzweig Schönberg in Mühltroff und in der Gegenrichtung analog dazu umgeleitet.