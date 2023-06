04.06.2023 14:49 1.533 Baustellen in Chemnitz und im Umland: Hier wird gesperrt in der kommenden Woche

Auch in der kommenden Woche gibt es in Chemnitz und im Umland neue Baustellen. Unter anderem gehen auch die Arbeiten auf der B95 in Annaberg-Buchholz weiter.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Wir sagen Euch, wo in der kommenden Woche in Chemnitz und im Umland gebaut und gesperrt wird. Gleisbauarbeiten auf der Bahnhofstraße/Annaberger Straße ab Montag in Chemnitz. (Symbolbild) © 123RF/ustudent Ab Montag wird in der Bahnhofstraße/Annaberger Straße aufgrund von Gleisbau eine Fahrspur bis 30. Juni gesperrt. Auf der A4 wird von Montag bis Freitag in beide Richtungen zwischen der Landesgrenze Thüringen - Sachsen und der Anschlussstelle Wüstenbrand abschnittsweise die Stand- und Lastspur bzw. die zweite Überholspur gesperrt. Hier finden Prüfungsarbeiten statt, der Verkehr wird über die jeweils freien Fahrstreifen an den Arbeiten vorbeigeführt. Folgende Baustellen haben laut Stadt ein neues Enddatum: Die Erfenschlager Straße wird zwischen Annaberger Straße und Einsiedler Straße noch bis 24. Juni halbseitig gesperrt. In Richtung Annaberger Straße ist Einbahnstraßenregelung. Umleitung Gegenverkehr: über Marienberger Straße. Die Hauptstraße (Euba) ist in Höhe Hausnummer 5 noch bis 14. Juni voll gesperrt. Im Neefepark in Höhe Einfahrt bis Ausfahrt Neefepark wird der Verkehr auf einen Fahrstreifen beschränkt. Hier dauern die Vorbereitungsmaßnahmen für die Brückenbaumaßnahme noch bis 30. Juli. Halbseitig gesperrt ist die Kopernikusstraße in Höhe Kaufmannstraße noch bis 16. Juni aufgrund von Straßenbauarbeiten. Noch bis 31. August ist die Rosa-Luxemburg-Straße zwischen Bernsdorfer Straße und Lindenaustraße voll gesperrt. Der Verkehr wird über: Bernsdorfer Straße - Südring - Zschopauer Straße umgeleitet. Diese Angaben basieren auf der Baustelleninformation der Stadt Chemnitz (Stand 2. Juni 2023). Straßensperrungen in Annaberg-Buchholz Die Kleine Kirchgasse muss im Bereich der Hausnummern 23 bis 25 noch bis 9. Juni aufgrund abschließender Pflasterarbeiten voll gesperrt bleiben. Von Montag bis Freitag kommt es zur Vollsperrung im Bereich der Oberen Schmiedegasse 15. Hier werden die Strom- und Gasanschlüsse erneuert. Ab Montag bis voraussichtlich 30. November wird die Alte Poststraße im dritten und letzten Abschnitt von der Einmündung zum Zechenweg bis zur Querung Am Flößgraben weiter ausgebaut. Abgeschlossen werden soll das Ganze Ende 2024. Die Baumaßnahmen werden allerdings in mehrere Unterabschnitte gegliedert. Umleitungen sind eingerichtet. Am kommenden Mittwoch startet der letzte Bauabschnitt der Fahrbahnerneuerung B95 in Annaberg-Buchholz. Geplant ist, bis voraussichtlich 20. Juni die linke Fahrbahnseite von der Feldschlösschen-Kreuzung bis Am Fuchssteig zu erneuern. Am Mittwoch starten die Arbeiten für den dritten und letzten Bauabschnitt auf der B95. (Symbolbild) © 123RF/ bilanol Bauarbeiten in Limbach-Oberfrohna In Limbach-Oberfrohna wird ab Montag die Pleißenbachstraße ab Montag gesperrt. Konkret betrifft es den Bereich zwischen der Einmündung Hohensteiner Straße und der Hausnummer 1. Circa zwei Wochen lang wird auf der Hohensteiner Straße die Gas-Hauptleitung ausgewechselt. Busse der Linie 256 werden über die Klausstraße umgeleitet, daher wird es dort in bestimmten Bereichen Parkverbote geben. Die Haltestelle "Kindergarten" entfällt ersatzlos. Ebenfalls ab Montag findet auf der Pleißenbachstraße eine Reinigung und Befahrung des Abwasserkanals statt. Daher kommt es zwischen der Hausnummer 1 und der Einmündung Gartenweg zu Behinderungen und Parkverboten. Landkreis Mittelsachsen: S240 in Burgstädt voll gesperrt Die S240 in Schweizerthal (Burgstädt) wird ab Montag für drei Wochen voll gesperrt. Grund sind Arbeiten zur Felsberäumung, um das Risiko von Steinschlägen zu minimieren. Voraussichtlich am 23. Juni sollen die Arbeiten abgeschlossen werden. Die Umleitung verläuft aus Richtung Markersdorf über die B107 in Richtung Rochlitz, auf die S240 Richtung Nöbeln und Wiederberg, in der Gegenrichtung analog. Vollsperrung der S277 bei Bärenwalde Ebenfalls ab Montag wird die S277 vom Ortsausgang Bärenwalde bis zur Kreisgrenze des Vogtlandkreises aufgrund einer Fahrbahnerneuerung voll gesperrt. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis 16. Juni dauern.

Die Umleitung erfolgt von Bärenwalde über die S279 nach Obercrintz sowie über die S280 nach Wildenau zur B169 in Rodewisch und weiter über diese nach Rothenkirchen, in der Gegenrichtung analog. B175 voll gesperrt - Fahrbahnerneuerung bei Werdau Auf der B175 wird ab Dienstag die Fahrbahn erneuert. (Symbolbild) © 123RF/styleuneed Ab Dienstag wird die Fahrbahn der B175 zwischen Werdau und Langenbernsdorf erneuert. Konkret betrifft es den Bereich vom Ortsausgang bzw. der oberen Zufahrt zum Krankenhaus bis in Höhe der Hainstraße. Die Arbeiten in dem Abschnitt sollen voraussichtlich bis 16. Juni abgeschlossen werden. Da während der Bauzeit die B175 voll gesperrt werden muss, wird der Verkehr in beiden Richtungen über die S314/Hauptstraße in Langenbernsdorf und über die S289/Westtrasse durch Langenhessen zur B175 umgeleitet. "Aus Richtung Langenbernsdorf ist die Zufahrt bis kurz vor die Hainstraße und aus Richtung Werdau bis zum Parkplatz des Krankenhauses möglich. Die obere Zufahrt zum Krankenhaus ist nur für den Rettungsdienst nutzbar", teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mit.

Titelfoto: 123RF/ustudent