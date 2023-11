Baustellen in Chemnitz und Umgebung: Hier erwarten Euch Sperrungen

Chemnitz - Sperrungen und Umleitungen: Hier wird es in der kommenden Woche aufgrund von Baustellen eng in Chemnitz und Umgebung. TAG24 sagt Euch, wo Ihr mehr Zeit einplanen müsst.

Auf der Slevogtstraße finden die Arbeiten im 2. Bauabschnitt zwischen Am Südhang und Kammweg statt. Hier gilt Vollsperrung von 7 bis 17 Uhr (Tagesbaustelle). Die gesamte Baumaßnahme läuft voraussichtlich bis 16. Dezember.

Halbseitig gesperrt wird ab Montag die Clausstraße an der Kreuzung Bernhardstraße im vierten Bauabschnitt. Die Baumaßnahme hier soll voraussichtlich noch bis 20. Dezember dauern.

Stadteinwärts wird ab Montag die Helbersdorfer Straße von Hausnummer 67 bis 77 ab Knotenpunkt Scheffelstraße gesperrt. Hier gilt dann bis voraussichtlich bis 15. Dezember Einbahnstraßenregelung in Richtung Südring. Umleitung: Scheffelstraße - Kauffahrtei - Schumannstraße - Händelstraße.

Achtung, Autofahrer! Die halbseitige Sperrung der B169/Auer Straße in Bad Schlema ( Erzgebirge ) im Einbahnstraßenverkehr wird ab dem kommenden Donnerstag bis voraussichtlich 29. November zur Vollsperrung.

In Annaberg-Buchholz ist in der kommenden Woche mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. (Symbolbild) © 123rf/mariok

Die Vollsperrung der Waldstraße muss wegen des Ersatzneubaus einer Fernwasserleitung bis voraussichtlich 1. Dezember verlängert werden.



Die Schneeberger Straße wird für die weiteren Arbeiten am Fernwassernetz vom kommenden Montag bis voraussichtlich 1. Dezember am Abzweig Waldstraße halbseitig gesperrt.

Die Vollsperrung der Lindenstraße muss aufgrund von Problemen beim Einbau der Straßendecke bis kommenden Samstag verlängert werden.

Die Karlsbader Straße wird im Bereich der Hausnummer 31 vom kommenden Montag bis voraussichtlich Samstag wegen Reparaturarbeiten am Gasnetz voll gesperrt. Die Einbahnstraßenregelung wird in dem Zeitraum aufgehoben, sodass aus Richtung B101 bis an die Baustelle gefahren werden kann.