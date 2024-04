Baustellen in Chemnitz und Umgebung: Hier kommt es zu Sperrungen und Umleitungen

Chemnitz - Kaum Entspannung auf den Straßen in Chemnitz und Umgebung. Auch in der kommenden Woche starten neue Baumaßnahmen.

Ebenfalls am Montag starten die Arbeiten auf dem Harthweg zwischen Parsevalstraße und Garagenkomplex. Dazu muss bis Freitag voll gesperrt werden. Umleitung: Harthweg - Popowstraße - Guerickestraße - Zwickauer Straße - Ulmenstraße - Weststraße - Kochstraße - Waldenburger Straße - Harthweg.

Bis 18. Oktober soll die am Montag beginnende abschnittsweise Vollsperrung auf der Comeniusstraße zwischen Hausnummer 26 und Uhlestraße dauern.

Ab Montag wird auf der Chemnitzer Straße in Grüna in Höhe der Hausnummer 41 halbseitig gesperrt. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis 17. Mai dauern.

Von Montag bis Freitag gibt es auf der Augustusburger Straße in Höhe Hausnummer 282 eine Vollsperrung. Umleitung: Südring - Adelsbergstraße - Olbersdorfer Straße.

Noch bis zum 1. Mai bleibt auf der Müllerstraße am Knotenpunkt Zöllnerplatz die rechte Fahrspur in Richtung Schloßteich gesperrt.

Auf der Lutherstraße wird bis Ende November gebaut. (Symbolbild) © Maik Börner

Die Arbeiten auf der Lutherstraße zwischen Hausnummer 21 und Zschopauer Straße inklusive der Kreuzung Carl-von-Ossietzky-Straße starten am Montag. Dazu wird voll gesperrt. Umleitung: Zschopauer Straße - Rembrandtstraße - Bernhardstraße - Hans-Sachs-Straße - Charlottenstraße - Clausstraße - Carl-von-Ossietzky-Straße. Bis 30. November soll die Baustelle voraussichtlich bestehen.

Voll gesperrt wird ab Montag die Reichenhainer Straße zwischen Hausnummer 165 und Brücke Südring. Umleitung stadtauswärts: Südring - Thalheimer Straße - Saydaer Straße - Lengefelder Straße - Erfenschlager Straße, Umleitung stadteinwärts: Jägerschlößchenstraße - Bernsdorfer Straße - Südring. Der erste Bauabschnitt dauert bis 5. Mai, die Gesamtmaßnahme dauert voraussichtlich bis 7. Juni.

Ab Montag wird auf der Stelzendorfer Straße zwischen Semmelweisstraße und Graefestraße abschnittsweise halbseitig gesperrt. Bis 31. Mai dauert das Ganze.

Von Mittwoch bis 17. Mai gibt es auf der Glösaer Straße zwischen Bahnübergang und Adalbert-Stifter-Weg eine Vollsperrung.

Auf der Bornaer Straße wird im Bereich der Einmündungen An der Hofewiese und Hermann-Löns-Straße die Fahrbahn halbseitig gesperrt, die Ein- und Ausfahrt an der Hofewiese und Hermann-Löns-Straße von der Bornaer Straße ist nicht möglich. Der Breitbandausbau an der Parzivalschule soll voraussichtlich bis 4. Juni dauern.

Von Donnerstag bis Samstag kommt es auf der Hauptstraße Euba in Höhe der Hausnummer 43 zur Vollsperrung. Hier werden Schachtdeckel ausgetauscht.