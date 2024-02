Baustellen in Chemnitz und Umgebung: Hier wird es eng!

Chemnitz - Autofahrer brauchen in den kommenden Wochen Geduld auf den Straßen in Chemnitz und im Umland. Wir sagen Euch, wo Ihr aufgrund von Baustellen Sperrungen in Kauf nehmen müsst.

Ab kommendem Montag gibt es auf der Clausstraße an der Kreuzung Augustusburger Straße eine halbseitige Fahrbahnsperrung. Das Bauvorhaben Zietenstraße soll voraussichtlich bis 11. März dauern.

Eine Umleitung führt über: Cunersdorf (S265) - Knoten Morgensonne - Kühberg (B95) - Cranzahl (K7131) - Sehma (266) und in der Gegenrichtung analog dazu.

Ebenfalls am kommenden Montag starten die vorbereitenden Arbeiten zur Errichtung einer technischen Sicherung an einer Böschung der B283 am Ortseingang Bockau (aus Richtung Aue kommend, nahe der Einmündung Muldentalsiedlung).

Zusätzlich soll die Fahrbahn der Bundesstraße auf einer Gesamtlänge von rund 380 Metern erneuert werden.



Bis voraussichtlich 23. Februar muss die B283 voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt aus Richtung Aue über die K9170 in Richtung Zschorlau und weiter über die S274 in Richtung Burkhardtsgrün/Wolfsgrün zurück zur B283, in der Gegenrichtung analog.

Bis voraussichtlich Mitte Mai wird die Bundesstraße dann wieder voll befahrbar sein. Ab Mitte Mai bis voraussichtlich Mitte Juni wird es eine halbseitige Sperrung geben.

Mit Beginn der Sommerferien bis Ende 2024 wird die B283 dann voll gesperrt sein.