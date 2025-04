Baustellen in Chemnitz und Umgebung: Hier wird es in der kommenden Woche eng!

Chemnitz - Neue Baustellen in Chemnitz : Auf mehreren Straßen in der Stadt müsst Ihr ab der kommenden Woche mit Einschränkungen rechnen.

Auf der Lohrstraße im Kreuzungsbereich Further Straße kommt es ab Montag bis 16. Mai zur Einbahnstraßenregelung in Richtung Müllerstraße.

Am kommenden Montag beginnen in der Jägerschlößchenstraße zwischen Hausnummer 42 und Hausnummer 63 (Höhe Mittagleite) umfangreiche Bauarbeiten. Dafür wird die Jägerschlößchenstraße abschnittsweise voll gesperrt. Umleitung: Bernsdorfer Straße - Jägerschlößchenstraße - Am Stollen - Gornauer Straße. Die Arbeiten sollen bis 30. Oktober dieses Jahres abgeschlossen sein.

Am Dienstag, von 8 bis 11 Uhr, wird die Einfahrt der Raststätte Auerswalder Blick in Richtung Dresden gesperrt. Darüber hinaus kommt es an diesem Tag von 11 bis 18 Uhr zur Verkürzung der Einfahrt. Grund für die Maßnahme sind Entwässerungsarbeiten.

Am Montag und vom Mittwoch bis Freitag werden tagsüber zwischen der Raststätte Auerswalder Blick und der Anschlussstelle Frankenberg in Richtung Dresden die Lastspur und der Standstreifen gesperrt. Der Verkehr wird auf den verbleibenden Fahrspuren an der Maßnahme vorbeigeführt. Grund dafür sind Entwässerungsarbeiten.

Von Montag bis Freitag kommt es tagsüber zwischen den Anschlussstellen Chemnitz-Glösa und Frankenberg in Richtung Dresden zu wechselnden Fahrspursperrungen. Der Verkehr wird auf den verbleibenden Fahrspuren an der Maßnahme vorbeigeführt. Grund für die Spursperrungen sind Bodenuntersuchungen.

Von Montag, 9 Uhr, bis 30. April, 18 Uhr, wird die A4-Anschlussstelle Hainichen in beide Richtungen voll gesperrt. Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Frankenberg umgeleitet. Die Umleitungen sind ausgeschildert. Grund für die Sperrung ist die Fahrbahnerneuerung der an die Anschlussstelle angrenzenden S201 .

Auf der A72 kommt es zu Sperrungen. (Symbolbild) © 123RF/madrabothair

Montag und Dienstag kommt es wegen Wartungsarbeiten tagsüber zwischen den A72-Anschlussstellen Chemnitz-Rottluff und Stollberg-Nord in beiden Richtungen zur Sperrung der Überholspur. Der Verkehr wird an der Maßnahme vorbeigeführt.

Von Sonntag, 19 Uhr, bis Freitag, 15 Uhr, wird die Rastanlage Neukirchener Wald in Richtung Leipzig voll gesperrt. Grund dafür sind Asphalt- sowie Markierungsarbeiten.

Noch bis Freitag, 15 Uhr, sind am Autobahnkreuz Chemnitz auf der Überfahrt von der A4, Richtung Aachen, auf die A72 Richtung Hof die Beschleunigungsspuren verkürzt. Grund dafür ist die Beseitigung von Unfallschäden.

Am Mittwoch, zwischen 9 und 14 Uhr, wird am Autobahnkreuz Chemnitz die Überfahrt von der A72 auf die A4 auf der Richtungsfahrbahn Dresden gesperrt. Grund für die Maßnahme ist die Reparatur von Schutzeinrichtungen. Der Verkehr fährt erst auf die A4 Richtung Erfurt und wendet an der Anschlussstelle Limbach-Oberfrohna zurück in Richtung Dresden.

Am Dienstag, von 8 bis 10 Uhr, ist die A72-Auffahrt der Anschlussstelle Chemnitz-Süd in Richtung Hof für den von der B173 in Richtung Chemnitz auffahrenden Verkehr gesperrt. Am Dienstag, von 10 bis 12 Uhr, ist die Auffahrt der Anschlussstelle Chemnitz-Süd in Richtung Leipzig für den von der B173 in Fahrtrichtung Oberlungwitz auffahrenden Verkehr gesperrt. Der Verkehr wird innerhalb der Anschlussstelle Chemnitz-Süd umgeleitet. Grund für die Sperrungen sind Arbeiten an Schutzeinrichtungen.