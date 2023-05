Baustellen in Chemnitz und Umgebung: Neue Sperrungen ab Montag

Chemnitz - Auch in der kommenden Woche erwarten Euch wieder neue Baumaßnahmen in Chemnitz und im Umland. Wir sagen Euch, wo gesperrt wird.

Eine weitere Vollsperrung gibt es in Chemnitz ab Mittwoch auf der Bernhardstraße zwischen Rudolfstraße und Jahnstraße. Die Umleitung erfolgt über: Clausstraße - Charlottenstraße - Lutherstraße - Zschopauer Straße, Rembrandtstraße. Die Arbeiten an der Fernwärme sollen voraussichtlich bis 23. Juni dauern.

Die Stadt Zwickau empfiehlt allen Verkehrsteilnehmern, den Bereich der Schedewitzer Brücke weiträumig zu umfahren: "Dies empfiehlt sich insbesondere für die ersten Tage, an denen in besonderem Maß mit Stauerscheinungen zu rechnen ist. Gerade Verkehrsteilnehmer aus Richtung Schneeberg bzw. Wildenfels kommend übersehen möglicherweise die Hinweise auf die Sperrung", heißt es weiter.

Die Umleitung in Richtung Stadtzentrum erfolgt: aus Richtung Schneeberg über die S277 (Hauptstraße in Vielau), S283 (Autobahnzubringer zur A72), S286 (Freitagstraße) und die B173 (Äußere Dresdner Straße), aus Richtung Wildenfels über die S286 (Freitagstraße) und die B173 (Äußere Dresdner Straße).

Damit die Bundesstraße im Bereich der Schedewitzer Brücke nicht voll gesperrt werden muss, finden die Arbeiten in zwei Bauabschnitten statt. Allerdings beschränkt sich der Verkehr auf eine Fahrspur und nur in Richtung Wilkau-Haßlau beziehungsweise Wildenfels.

Am Montag beginnen auf der Schedewitzer Brücke und im Kreuzungsbereich Mulde-/Wildenfelser Straße in Zwickau Sanierungsarbeiten im Bereich der Fahrbahn und der Gehwege.

Die S270 in der Ortsdurchfahrt Zwönitz muss ab Montag voll gesperrt werden. (Symbolbild) © Uwe Meinhold

Ab Montag beginnen im Erzgebirge die Arbeiten auf der S270/Annaberger Straße in der Ortsdurchfahrt Zwönitz. Auf rund 700 Metern werden Entwässerungskanäle, Trinkwasser- und Fernwärmeleitungen und Hausanschlüsse erneuert. Nachdem die Medien verlegt wurden, erfolgt der Straßen- und Gehwegbau und auch neue Straßenbeleuchtung.

Gebaut wird in drei Teilabschnitten. Start ist an der Grünhainer Straße. Die Arbeiten sollen an der S258 enden. In diesem Jahr soll im Teilabschnitt bis zum Rutenweg gearbeitet werden. Dafür muss die S270 voll gesperrt werden. Die Umleitung führt von Zwönitz über die S258 bis Elterlein, über die S269 nach Schwarzenberg und über die S270 durch Beierfeld zurück nach Zwönitz. In der Gegenrichtung erfolgt die Umleitung analog. Die Arbeiten sollen laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) voraussichtlich im Dezember 2024 abgeschlossen werden.

Folgende Baustellen erwarten Euch in Annaberg-Buchholz:

Die Glück-Auf-Straße muss von Montag bis Freitag voll gesperrt werden. Ebenfalls die ganze Woche wird der Bereich der Bodelschwinghstraße Nummer 2 wegen eines Einbruchs mit Abwasseraustritt und der damit notwendigen Erneuerung des Hausanschlusses voll gesperrt.

In Höhe der Kreuzung Frohnauer Gasse/Münzgasse muss ab kommendem Donnerstag bis 15. Mai aufgrund der Verlegung eines Hausgasanschlusses sowie notwendigen Pflaster- und Gehwegreparaturarbeiten voll gesperrt werden. Um zum Areal Frohnauer Gasse-Benediktplatz-Johannisgasse und Parkdeck Karlsplatz zu kommen, fahrt Ihr über die Buchholzer Straße - Museums- und Johannisgasse. Die Abfahrt ist über die Häuergasse /Max-Michel-Straße sowie über den Benediktplatz/Münzgasse in Richtung Markt möglich. Zum Parkplatz Münzgasse kommt Ihr über Steinweg/Max-Michel-Straße.