Baustellen in Chemnitz und Umland: Hier wird gesperrt!

Neue Baustellen in Chemnitz gibt es in der kommenden Woche unter anderem in der Reichsstraße und der Unritzstraße.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Die Lage auf den Straßen in Chemnitz und im Umland bleibt angespannt. Wir sagen Euch, wo Ihr aufgrund von Bauarbeiten und Sperrungen mehr Zeit einplanen müsst!

Mit Verkehrseinschränkungen ist in der kommenden Woche unter anderem auf der Reichsstraße und der Unritzstraße zu rechnen. (Symbolbild) © Maik Börner Noch bis 19. August gilt aufgrund von Straßenbauarbeiten auf der Reichsstraße in Höhe Zwickauer Straße bis Wielandstraße die Einbahnstraßenregelung in Richtung Zwickauer Straße. Laut der Chemnitzer Verkehrs-AG (CVAG) kommt es ab Montag aufgrund von Straßenbauarbeiten zur Vollsperrung der Mittweidaer Straße zwischen Braunsdorfer- und Ortelsdorfer Straße. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis 4. August dauern. Die Linie 69 verkehrt umgeleitet. Ab Dienstag wird dann nach Angaben der Stadt die Unritzstraße an der Einmündung Nevoigtstraße bis voraussichtlich 23. August halbseitig gesperrt. Die Nevoigtstraße bleibt voll gesperrt. Chemnitz Baustellen Chemnitz: Diese Baustelle nervt Autofahrer richtig! Die Wolgograder Allee zwischen Tankstelle und Einmündung Am Hochfeld wird ab Mittwoch stadteinwärts gesperrt. Hier werden bis 11. August unter anderem Unfallgefahren am Radweg beseitigt.

Vollsperrung in Aue

Ab Montag bis voraussichtlich 8. August wird wegen des Einbaus eines neuen Schieberkreuzes die Rudolf-Breitscheid-Straße im Kreuzungsbereich Wasserstraße voll gesperrt.

Die Stadt weist daraufhin: "Die ausgeschilderten Halt- und Parkverbote sind zwingend einzuhalten, sie dienen der Aufrechterhaltung des innerlichen Betriebsverkehres der Nickelhütte Aue."

Verkehrsbehinderungen in Annaberg-Buchholz

In Annaberg-Buchholz gibt es in der kommenden Woche einige Verkehrseinschränkungen aufgrund von Baustellen. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa Die Straße der Einheit muss aufgrund von Straßenbauarbeiten von Montag bis 4. August ab B101 bis Abzweig Hans-Witten-Straße voll gesperrt werden. Die Geburtsklinik sowie die Zahnarztpraxis bleiben erreichbar. Ebenfalls ab Montag kommt es aufgrund von Arbeiten durch die Telekom bis 11. August zur Ampelregelung im Kreuzungsbereich August-Bebel-Straße/Karlsbader Straße. Das Baufeld der Baumaßnahme auf der Annenstraße wird von Montag bis 18. August um den Bereich Zinnackerweg/Am Zinnacker erweitert.

Chemnitz Baustellen Neue Vollsperrung im Erzgebirge: Staatsstraße zwei Wochen lang dicht Von Montag bis Samstag kommt es zu einer Einbahnstraßenregelung auf der Lindenstraße in Richtung Schutzteich. Eine Umleitung vom Schutzteich in Richtung Innenstadt erfolgt über: Parkstraße - B95 - Geyersdorfer Straße. Zu Einschränkungen auf folgenden Straßen kommt es aufgrund von Telekom-Arbeiten von Montag bis 18. August: Scheibner Straße (halbseitige Fahrbahnsperrungen), die Straße bleibt beidseitig befahrbar

(halbseitige Fahrbahnsperrungen), die Straße bleibt beidseitig befahrbar Adam-Ries-Straße in Höhe Abzweig Geyersdorfer Straße wird ein Teil des Geh- sowie Radweges während der Bauzeit gesperrt

in Höhe Abzweig Geyersdorfer Straße wird ein Teil des Geh- sowie Radweges während der Bauzeit gesperrt Teilsperrung des Gehweges sowie Fahrbahneinengung auf der Wolkensteiner Straße gegenüber vom Rathaus Am Mittwoch wird der Annaberger Markt im Bereich zwischen der Commerzbank und der Klosterstraße wegen des Einbaus einer Lüftungsanlage voll gesperrt.

B93: Erneuerungsarbeiten südlich von Wiesenburg, Wartungsarbeiten am Tunnel Mosel

Am Dienstag und Mittwoch finden auf der B93 im Tunnel Mosel Wartungsarbeiten statt. Zeitweise kommt es hier zur Vollsperrung. (Archivbild) © picture images Am Dienstag und Mittwoch stehen auf der B93 Wartungsarbeiten am Tunnel Mosel an. Dabei kommt es zu zeitweiligen Verkehrseinschränkungen in beiden Fahrtrichtungen mit Tunnelvollsperrung: Dienstag, von 8 bis 18 Uhr Vollsperrung der Fahrbahn Richtung A4/Altenburg/Meerane und am Mittwoch von 8 bis 18 Uhr Vollsperrung der Fahrbahn Richtung Zwickau. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Ebenfalls auf der B93 starten bereits am Montag Bauarbeiten südlich von Wiesenburg. Hier wird zwischen Ortsausgang Wiesenburg (Gartenstraße) bis zur Kreuzung B93/K9331 (Kretschamweg) die Fahrbahn erneuert. "Zusätzlich erfolgen innerhalb der Baustrecke Tiefbauarbeiten auf rund 670 Metern zur Verlängerung eines Zusatzfahrstreifens. In Fahrtrichtung Schneeberg ist die B 93 mit einem Überhohlfahrstreifen ausgestattet, der bisher vor einer Kuppe endet. Zur Verbesserung der Sichtweiten und Übersichtlichkeit für Verkehrsteilnehmende wird dieser Fahrstreifen verlängert. Dazu wird in diesem Bereich die Fahrbahn etwas abgesenkt. Es sind Erdarbeiten und der Ersatz der Tragschichten erforderlich. Als Ersatz für notwendige Fällungen im Zuge der Kuppenabsenkung werden neue Alleebäume gepflanzt", teilte das LASuV mit. Für die Bauarbeiten muss die B93 in dem Abschnitt voll gesperrt werden, der Verkehr wird über die S282 Ortsumgehung Kirchberg, die S293 bis Zwickau und die B173 durch Zwickau zurück zur B93 umgeleitet, in Gegenrichtung analog. Die Ortslage Wiesenburg bleibt frei, ebenso die Kreuzung B93/K9331 (Kretschamweg). Voraussichtlich Ende Oktober kann der Verkehr hier wieder rollen, Restarbeiten sind dann unter Ampelregelung noch bis November geplant.

Erneuerung S272 zwischen Johanngeorgenstadt und Erlabrunn

Ab kommendem Montag bis voraussichtlich 4. August wird zwischen Johanngeorgenstadt und Erlabrunn die Fahrbahn der S272 erneuert. Dazu wird die S272 voll gesperrt. Infos zur Umleitung findet Ihr im TAG24-Artikel "Neue Vollsperrung im Erzgebirge: Staatsstraße zwei Wochen lang dicht". Anschließend soll vom 4. bis voraussichtlich 11. August eine Fahrbahnerneuerung der S272 in Erlabrunn in Höhe des Abzweigs zum Graupnerweg durchgeführt werden.

Zwischen Johanngeorgenstadt und Erlabrunn wird die Fahrbahn der S272 erneuert. Dazu ist eine Vollsperrung nötig. (Symbolbild) © 123rf/mariok

B175 monatelang gesperrt

Die B175/Leipziger bzw. Grimmaische Straße in Döbeln soll ab Dienstag erneuert werden. Genau betrifft es den 2,5 Kilometer langen Abschnitt von der Einmündung der Terrassenstraße in die Leipziger Straße bis zur Einmündung Sandhäuser in die Grimmaische Straße.

Das Bauvorhaben ist in zwei Abschnitte unterteilt. Mehr Infos zum Gesamtvorhaben findet Ihr im TAG24 Artikel "Bauarbeiten starten kommende Woche: B175 monatelang voll gesperrt".

B282 bei Schöpsdrehe im Vogtland voll gesperrt