Baustellen in Chemnitz und Umland: Hier wird gesperrt

In der kommenden Woche kommt es auf der Müllerstraße in Chemnitz zu Einschränkungen.

Ab kommendem Montag wird es auf der Müllerstraße zwischen Zöllnerplatz und Eckstraße eine halbseitige Sperrung in Richtung Schloßteich geben. Linksabbiegen in die Mühlenstraße ist laut Stadt weiterhin möglich, die Linksabbiegespur in den Zöllnerplatz wird verkürzt. Bis 16. Februar wird hier am Breitbandausbauprojekt gearbeitet.

Von Montag bis voraussichtlich Freitag muss die Herrmannstraße in Hohenstein-Ernstthal laut CVAG voll gesperrt werden. Die Buslinie 41 verkehrt daher auf verändertem Linienweg.

Folgende Baustelle in Chemnitz hat laut Stadt ein neues Enddatum:

Die einseitige Fahrbahneinschränkung auf der Hofer Straße in Mittelbach von Hausnummer 29 bis 46 bleibt noch bis 29. Februar bestehen. Grund ist der Breitbandausbau an der Grundschule Mittelbach.