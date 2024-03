Baustellen in Chemnitz und Umland: Sperrungen in der kommenden Woche

In der kommenden Woche gibt es neue Baustellen in Chemnitz und im Umland. Wir sagen Euch, wo Umleitungen und Sperrungen nötig sind.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In der kommenden Woche beginnen in Chemnitz unter anderem Bauarbeiten in der Eibenberger Allee und der Augustusburger Straße. Auch im Umland wird an einigen Straßen gebaut. Umleitungen und Sperrungen sind nötig - wir sagen Euch wo!

In Chemnitz beginnen in der kommenden Woche unter anderem Bauarbeiten in der Eibenberger Allee und der Augustusburger Straße. (Symbolbild) © Sven Gleisberg Ab Montag wird auf der Augustusburger Straße zwischen Hammerstraße und Leibnizstraße halbseitig gesperrt. Grund sind die grundhafte Gleiserneuerung und Absenkung des Bordsteins auf Höhe Reineckerstraße bis 20. März. Ebenfalls am Montag wird die Eibenberger Allee von der Einmündung B95 bis Gebietsgrenze Richtung Eibenberg voll gesperrt. Die Straßenbauarbeiten finden als Tagesbaustelle jeweils von 7 bis 17 Uhr statt. Das Ganze soll bis 12. April dauern. Halbseitig gesperrt wird ab Montag die Rößlerstraße bei Hausnummer 9. Es gilt hier bis 23. März die Einbahnstraßenregelung in Richtung Paul-Gruner-Straße. Umleitung: Paul-Gruner-Straße - Heinrich-Lorenz-Straße - Annaberger Straße. Chemnitz Baustellen Neue Baustellen in Chemnitz in der kommenden Woche: Hier wird gesperrt! Auf der Scheffelstraße wird ab Montag zwischen Kauffahrtei und Annaberger Straße der Gehweg gesperrt, teilweise kommt es zur Fahrbahneinengung mit Spurverdrückung (abschnittsweise). Bis 19. April dauern hier die Arbeiten. Bis 15. Juli wird auf der A72 die provisorische Ausfahrt "B2" in Fahrtrichtung Chemnitz im Bereich der künftigen Anschlussstelle Zwenkau gesperrt. Grund dafür sind voranschreitende Bauarbeiten. Umleitung führt in Richtung Zwenkau über die provisorische Anschlussstelle Böhlen weiter über die Kreisstraße im Zuge der ehemaligen S72 hin zur Auenstraße und schließlich zurück auf die alte Linienführung der provisorischen Ausfahrt "B2".

Folgende Baustellen in Chemnitz haben laut Stadt ein neues Enddatum:

Die abschnittsweise Sperrung einer Fahrtrichtung auf der Annaberger Straße zwischen Erdmannsdorfer Straße und Uhlestraße dauert noch bis 12. April. Die Umleitung führt über die Gegenfahrbahn. Der Neubau des Fußgängerwegs an der Weststraße zwischen Schiersandstraße und Michaelstraße wird noch bis 29. März andauern. Hier ist halbseitig gesperrt.

Vollsperrung der S282 in Wildenfels

Am Montag beginnen an der S282 in Wildenfels die Bauarbeiten zur Instandsetzung der Brücke über den Wildenfelser Bach am Abzweig nach Grünau. Ab Mai ist außerdem eine Fahrbahnerneuerung der S282 in Wildenfels geplant. Die Arbeiten sollen voraussichtlich Mitte August abgeschlossen werden.

Dafür muss die S282 voll gesperrt werden. Die Umleitung verläuft über die B93 nach Wilkau-Haßlau, weiter über die S277 nach Friedrichsgrün und über die S283 nach Wildenfels.

Ab Montag starten die Arbeiten auf der S282 in Wildenfels. (Symbolbild) © Ralph Kunz

Zweiter Bauabschnitt auf S266 in Sehmatal beginnt

Am Montag werden die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung in Sehmatal wiederaufgenommen. Die Baumaßnahme soll voraussichtlich Ende August abgeschlossen werden. Unter anderem wird der Gehweg bis Ortseingang Neudorf fertiggestellt.

Während der Bauzeit wird an der S266 erneut eine Vollsperrung nötig. Die Umleitung verläuft in beide Richtungen ab Cranzahl über die K7131 Richtung Kühberg und die B95 über Bärenstein nach Hammerunterwiesenthal zurück zur S266.

In Sehmatal startet am Montag der zweite Bauabschnitt. Während der Bauzeit muss die S266 erneut voll gesperrt werden. (Symbolbild) © 123rf/Bogdan Mircea Hoda

S223 voll gesperrt, Fahrbahn in Grünberg bis Flöha wird saniert

Ebenfalls am Montag starten die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung der S223 vom Abzweig der Falkenauer Straße in Grünberg bis Flöha in Höhe des Blitzers. "Die Maßnahme wird notwendig, weil visuell nicht erkennbare Griffigkeitsmängel zu Unfallhäufungen geführt haben und die Verkehrssicherheit dauerhaft nur mit einer Erneuerung der Deckschicht gewährleistet werden kann", teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mit. Bis voraussichtlich 3. Mai sollen die Arbeiten abgeschlossen werden. Während der Arbeiten muss die S223 voll gesperrt werden, eine Umleitung wird für beide Fahrtrichtungen ab Augustusburg über die S236 nach Erdmannsdorf und weiter über die B180 nach Flöha zur B173N eingerichtet.

Arbeiten auf B175 in Döbeln werden fortgesetzt

Aufgrund der Vollsperrung der B175/Leipziger Straße in Döbeln ist ab Montag eine Umleitung nötig. (Symbolbild) © Marc Tirl/dpa Die Straßenbauarbeiten auf der B175/Leipziger Straße in Döbeln werden ab Montag fortgeführt. Die Arbeiten erfolgen in den letzten drei Teilabschnitten: Bereich der Leipziger Straße von Hausnummer 94 bis 117 (Höhe Einmündung zum Greiner Weg)

Bereich der Leipziger Straße von Hausnummer 94 bis 104/143 und somit bis zur halben Strecke des Gefällebereichs

Bereich vor der Leipziger Straße Hausnummer 143, über die Gleise und die Einmündungen in die Grimmaische Straße und die Schnitterstraße hinweg, bis rund 100 Meter in die S34/Zscheplitzer Straße Danach sollen Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung im zweiten Bauabschnitt im Bereich der B175/Grimmaischen Straße fortgesetzt werden. Chemnitz Baustellen Umfassende Bauarbeiten in der Lohrstraße in Chemnitz angekündigt Die Straßenbauarbeiten werden wieder unter Vollsperrung ausgeführt. Eine Umleitung führt über die B169, die S32 und städtische Straßen. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Mai abgeschlossen werden.

Verkehrseinschränkungen auf B173n