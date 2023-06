Baustellen in Chemnitz und Umland: Zahlreiche neue Sperrungen in der kommenden Woche

Chemnitz - In der kommenden Woche starten in Chemnitz und Umland neue Baustellen. Wir sagen Euch, wo Ihr mehr Zeit aufgrund von Sperrungen und Umleitungen einplanen müsst.

Auf der Henriettenstraße in Chemnitz starten ab Montag umfangreiche Bauarbeiten. © Claudia Ziems

Noch bis kommenden Freitag ist aufgrund einer Störungsbeseitigung das Linksabbiegen von der Fürstenstraße in die Hofer Straße nicht möglich. Der Verkehr wird hier auf einen Fahrstreifen beschränkt.

Voll gesperrt wird ab Montag An der Markthalle zwischen Hartmannstraße und Seeberplatz. Umleitung: Hartmannstraße - Theaterstraße - An der Markthalle. Die Baustelle wird in zwei Abschnitten bis 22. September durchgeführt.

Halbseitig gesperrt ist ab Montag die Barbarossastraße in Höhe Henriettenstraße. Grund sind die Arbeiten in der Henriettenstraße bis 30. Juni: Die Henriettenstraße wird zwischen Erich-Mühsam-Straße und Barbarossastraße voll gesperrt. Zwischen Andréstraße und Barbarossastraße gilt dann eine Einbahnstraßenregelung. Die Zufahrt auf die Barbarossastraße ist gesperrt. Der Verkehr wird über die Weststraße umgeleitet.

Bis kommenden Freitag wird die Hofer Straße (Mittelbach) in Höhe Autohaus Fugel halbseitig gesperrt.

Im ersten Bauabschnitt wird ab Montag der Hohlweg zwischen Frankenberger Straße und Steinweg bis 14. Juli voll gesperrt. Umleitung: Frankenberger Straße - Margaretenstraße - Dresdner Straße.

Ebenfalls voll gesperrt wird ab Montag die Kaufmannstraße zwischen Gaußstraße und Oberfrohnaer Straße. Die Straßenbauarbeiten hier sollen voraussichtlich bis 1. September dauern.