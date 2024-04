Baustellen in Chemnitz: Vollsperrung auf dem Sonnenberg, Arbeiten an der Zenti

Mehr Infos zu diesen Baumaßnahmen findet Ihr im TAG24-Artikel " Es wird laut! Nächtliche Bauarbeiten an der Zenti in Chemnitz geplant ".

In den Nächten vom 15. April bis zum 17. April und vom 18. April bis zum 20. April 2024 kommt es im Bereich der Zentralhaltestelle zu Bauarbeiten. Grund sind Schäden im Bereich der Fahrbahnen an der Kreuzung Rathausstraße/Bahnhofstraße (Umweltspur).

In der kommenden Woche finden unter anderem Arbeiten in der Further und der Harthauer Straße statt.(Symbolbild) © Uwe Meinhold

Von Montag bis Freitag wird die Altenhainer Allee zwischen Zschopauer Straße und Berggasse voll gesperrt. Grund ist eine Störungsbeseitigung.

Halbseitig gesperrt wird von Montag bis Mittwoch die Chemnitzer Straße in Grüna in Höhe Hausnummer 61 bis 65. Von Mittwoch bis 22. April wird dann ebenfalls auf der Chemnitzer Straße in Grüna in Höhe der Hausnummer 57 halbseitig gesperrt.

Auf der Further Straße zwischen Eckstraße und Lohrstraße gibt es ab Montag eine Vollsperrung (2 Bauabschnitte). Umleitung: Hauboldstraße - Lohrstraße - Further Straße - Richardstraße - Blankenauer Straße. Die Fernwärmeerschließung Nördlicher Brühl soll voraussichtlich bis 30. Juni dauern.

Abschnittsweise voll gesperrt wird ab Montag die Harthauer Straße bei der Schwarzenberger Straße, Umleitung für 1. Bauabschnitt: Harthauer Straße - Joachim-Kändler-Straße, Umleitung für 2. Bauabschnitt: Schulstraße - Annaberger Straße - Klaffenbacher Straße - Stöcklstraße - Kirchsteig - Feudelstraße. Die Arbeiten hier sollen voraussichtlich bis 24. Mai dauern.

Von Montag bis Freitag gibt es auf der Oberfrohnaer Straße zwischen Rosmarinstraße und Mendelejewstraße abschnittsweise Fahrbahneinschränkungen.

Auf der Pelzmühlenstraße zwischen An den alten Lehden und Waldblick gilt ab Montag Einbahnstraßenregelung von der Oberfrohnaer Straße kommend in Richtung Pelzmühle. Die Arbeiten sollen bis 3. Mai dauern.

Voll gesperrt wird ab Montag der Stiftsweg zwischen Lichtenauer Straße und Am Knie. Der Durchlass in Höhe Teich soll bis 15. Juni fertig sein.

Am kommenden Donnerstag sollen die Arbeiten auf der Zwickauer Straße zwischen Falkeplatz und Reichsstraße enden. Die Fahrbahneinschränkung, kein Linksabbiegen von Zwickauer Straße (stadt- und landwärts) in die Reichsstraße, fällt dann also weg.