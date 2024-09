Baustellen in Chemnitz: Vollsperrung auf Leipziger Straße

Chemnitz - Zusätzlich zu den bestehenden Baustellen kommt es auch in der kommenden Woche in Chemnitz zu neuen Einschränkungen auf den Straßen. Wir sagen Euch, wo Ihr mehr Zeit einplanen solltet!

Hier werden Schäden an der Fahrbahn beseitigt. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich bis 27. September abgeschlossen sein. Die S243 muss voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt von Chemnitz kommend über kommunale Nordstraße, weiter über die Röhrsdorfer Allee (Gewerbepark Röhrsdorf) zur K6152/Obere Hauptstraße zum Kreisverkehr an der Wasserschänke zurück zu S243. Die Gegenrichtung wird analog dazu umgeleitet.

Bis 3. Oktober besteht die halbseitige Fahrbahnsperrung auf der Hofer Straße (Mittelbach) in Höhe Hausnummer 5d bis 8a. Grund ist der Breitbandausbau an der Grundschule Mittelbach.

Auf der A72 kommt es am Montag zu einer kurzzeitigen Sperrung. (Archivbild) © Peter Zschage

Am Montag wird von 10 bis 14 Uhr aufeinanderfolgend für jeweils ungefähr eine Stunde auf der A4 Richtung Görlitz die Abfahrt in Richtung Chemnitz Center, die Abfahrt in Richtung Chemnitz Zentrum sowie die Auffahrt aus Richtung Chemnitz Center an der Anschlussstelle Chemnitz Mitte gesperrt. Grund dafür ist eine Bauwerksprüfung. Der Verkehr über die U100 umgeleitet.

Ebenfalls am Montag wird zwischen 8.30 und 15 Uhr für circa eine Stunde auf der A4 aus Richtung Erfurt kommend die Überfahrt zur A72 Richtung Leipzig am Autobahnkreuz Chemnitz gesperrt. Grund dafür ist ebenfalls eine Bauwerksprüfung. Der Verkehr wird über die U100 über die Anschlussstelle Chemnitz-Mitte umgeleitet.

Von Montag, 8 Uhr, bis Mittwoch, 16 Uhr, wird auf der A14 aus Richtung Leipzig kommend die Überfahrt zur A4 Richtung Chemnitz am Autobahndreieck Nossen gesperrt. Hier wird die Fahrbahn instand gesetzt. Der Verkehr wird über die U22 umgeleitet.

Für etwa eine Stunde wird am Montag in der Zeit zwischen 8.30 und 15 Uhr auf der A72 aus Richtung Leipzig kommend die Überfahrt zur A4 in Fahrtrichtung Görlitz am Autobahnkreuz Chemnitz gesperrt. Hier wird ebenfalls eine Bauwerksprüfung durchgeführt. Der Verkehr wird über die U100 über die Anschlussstelle Limbach-Oberfrohna umgeleitet.