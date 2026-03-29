Baustellen in Chemnitz: Vollsperrung in Rabenstein und Euba

Chemnitz - Neue Baustellen in Chemnitz ! In der kommenden Woche wird unter anderem auf der Trützschlerstraße und der Markersdorfer Straße gesperrt.

Die Trützschlerstraße wird ab Montag voll gesperrt. © privat

Von Montag bis Donnerstag kommt es auf der Hohensteiner Straße zwischen Mitschurinstraße und Darwinstraße zur teilweisen Sperrung der Fahrbahn. Die Umleitung führt über Neefestraße - Zwickauer Straße. Ablösung Freileitung: 30. März 2026 bis 2. April 2026.

Voll gesperrt wird ab Montag die Hauptstraße (Euba) in Höhe Hausnummer 13 bis 18a. Der Verkehr wird über Augustusburger Straße - Kirchweg - Eubaer Straße umgeleitet. Bis 10. April sollen die Arbeiten dauern.

Aufgrund von Straßen-, Kanal- und Leitungsarbeiten kommt es ab Montag zur Vollsperrung der Trützschlerstraße zwischen Kieselhausenstraße und Georg-Weerth-Straße. Die Umleitung führt über Oberfrohnaer Straße - Böttcherstraße bzw. Louis-Schreiter-Straße - Georg-Weerth-Straße. Die Linien 32 und N16 der CVAG verkehren umgeleitet. Hier findet Ihr eine Übersichtskarte. Die Arbeiten sollen nach Angaben der CVAG bis voraussichtlich 30. Oktober dauern.

Auf der Annaberger Straße in Höhe Hausnummer 231 kommt es von Montag bis Donnerstag zu einer Verkehrsraumeinschränkung. Umleitung: Annaberger Straße - Heinrich-Lorenz-Straße - Kauffahrtei.