Mega-Baustelle auf A4: In diesem Zeitraum werden die Anschlussstellen gesperrt
Hohenstein-Ernstthal/Glauchau - Auf der A4 in Sachsen wird es in den kommenden Monaten zu Sperrungen aufgrund einer neuen Mega-Baustelle kommen.
Von April bis Dezember dieses Jahres wird zwischen den Anschlussstellen Hohenstein-Ernstthal und Glauchau-West die Autobahn in Richtung Erfurt erneuert. Außerdem sollen auch die Anschlussstellen Hohenstein-Ernstthal und Glauchau-Ost saniert werden.
"Zudem erfolgt der Neubau von zwei Verkehrszeichenbrücken sowie zwei sogenannten Kragarmen (seitliche Ausleger, an welchen Verkehrszeichen befestigt werden). Darüber hinaus werden 13 Brückenbauwerke saniert, die Schutzplanken im gesamten Baufeld erneuert und die Entwässerung sowie vier Regenrückhaltebecken instandgesetzt", teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit.
Nötig sind die Arbeiten aufgrund der Schäden an der rund 20 Jahre alten Fahrbahn. Seit Mitte März laufen bereits die vorbereitenden Arbeiten.
Voraussichtlich ab dem 1. April abends stehen Euch dann auf der Richtungsfahrbahn Chemnitz jeweils zwei Spuren in Fahrtrichtung Chemnitz und zwei Spuren in Fahrtrichtung Erfurt zur Verfügung. Im Baustellenbereich wird die Geschwindigkeit aus Sicherheitsgründen vorläufig auf 100 km/h reduziert.
Anschlussstellen Hohenstein-Ernstthal und Glauchau-Ost gesperrt
Vom 1. April bis 8. Juli ist die Anschlussstelle Hohenstein-Ernstthal in Richtung Erfurt (Aachen) gesperrt.
"Der abfahrende Verkehr wird zur Anschlussstelle Glauchau-Ost geleitet und wendet dort zurück in Fahrtrichtung Chemnitz. Der auffahrwillige Verkehr nutzt die Auffahrt in Fahrtrichtung Chemnitz und dreht an der Anschlussstelle Wüstenbrand zurück in Fahrtrichtung Erfurt", heißt es weiter. Rechtzeitig zum Motorrad Grand Prix Deutschland (MotoGP) am Sachsenring wird die Anschlussstelle wieder geöffnet.
Danach könnt Ihr die Anschlussstelle Glauchau-Ost von Mitte Juli bis Oktober in Richtung Erfurt (Aachen) nicht nutzen. Der genaue Zeitraum wird noch bekanntgegeben.
Die Fahrbahnerneuerung zwischen Hohenstein-Ernstthal und Glauchau-West auf 9,3 Kilometern soll bis voraussichtlich Dezember dieses Jahres dauern. Circa 38 Millionen Euro wird die Baumaßnahme kosten.
Bereits seit Anfang März gibt es auf der A4 eine weitere Großbaustelle. Zwischen den Anschlussstellen Limbach-Oberfrohna und Chemnitz-Glösa in Richtung Dresden wird die Fahrbahn erneuert. Die Arbeiten sollen ebenfalls bis Dezember dauern.
Titelfoto: Andreas Kretschel