Mega-Baustelle auf A4: In diesem Zeitraum werden die Anschlussstellen gesperrt

Hohenstein-Ernstthal/Glauchau - Auf der A4 in Sachsen wird es in den kommenden Monaten zu Sperrungen aufgrund einer neuen Mega-Baustelle kommen.

In der vergangenen Woche liefen bereits die Vorbereitungen für die Baustelle auf der A4. © Andreas Kretschel

Von April bis Dezember dieses Jahres wird zwischen den Anschlussstellen Hohenstein-Ernstthal und Glauchau-West die Autobahn in Richtung Erfurt erneuert. Außerdem sollen auch die Anschlussstellen Hohenstein-Ernstthal und Glauchau-Ost saniert werden.

"Zudem erfolgt der Neubau von zwei Verkehrszeichenbrücken sowie zwei sogenannten Kragarmen (seitliche Ausleger, an welchen Verkehrszeichen befestigt werden). Darüber hinaus werden 13 Brückenbauwerke saniert, die Schutzplanken im gesamten Baufeld erneuert und die Entwässerung sowie vier Regenrückhaltebecken instandgesetzt", teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit.

Nötig sind die Arbeiten aufgrund der Schäden an der rund 20 Jahre alten Fahrbahn. Seit Mitte März laufen bereits die vorbereitenden Arbeiten.

Voraussichtlich ab dem 1. April abends stehen Euch dann auf der Richtungsfahrbahn Chemnitz jeweils zwei Spuren in Fahrtrichtung Chemnitz und zwei Spuren in Fahrtrichtung Erfurt zur Verfügung. Im Baustellenbereich wird die Geschwindigkeit aus Sicherheitsgründen vorläufig auf 100 km/h reduziert.