Baustellen im Landkreis Zwickau starten: Vollsperrungen nötig

Alles in Kürze

Während der Arbeiten muss die S290 voll gesperrt werden. Die Umleitung verläuft in Zwickau von der Kopernikusstraße zur B175, über diese weiter nach Werdau zur S289/Westtrasse und von dort weiter über die S289 nach Neukirchen und Crimmitschau. Die Gegenrichtung verläuft analog dazu.

Am Montag sind die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung der S290 zwischen Dänkritz und Crimmitschau gestartet. Auf einer Länge von circa 100 Metern zwischen Dänkritzer Landstraße und Schreiters Weg wird die Fahrbahn zunächst abgefräst und dann neu asphaltiert.

Die B180 in Waldenburg muss ab kommender Woche gesperrt werden. (Symbolbild) © 123rf/mariok

Am 2. Juni beginnen dann die Bauarbeiten zur Fahrbahnerneuerung der B180 in Waldenburg zwischen der Kreisstraße K7370/ Friedrich-Engels-Straße und dem Ortsausgang in Richtung Callenberg.

"Die Maßnahme wird in zwei Bauabschnitten ausgeführt, um den Anliegerverkehr bestmöglich zu gewährleisten. Im Sperrschatten der Fahrbahnerneuerung erfolgt zusätzlich die Sanierung des Bahnübergangs durch die Muldental-Eisenbahn-Gesellschaft (MTE), einschließlich der Anpassung der Entwässerung im Umfeld", heißt es weiter vom LASuV.

Voraussichtlich bis zum 8. Juli sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Die B180 wird im Bereich der Arbeiten voll gesperrt. Der Verkehr wird über die B180 bis zur A4, weiter über die S245 nach Lobsdorf und Niederlungwitz, dann über die S252 nach Glauchau und zurück über die B175 nach Waldenburg umgeleitet. Die Gegenrichtung wird analog dazu umgeleitet. Die K7370 bleibt durchgehend befahrbar.

Die Kosten der Fahrbahnerneuerung belaufen sich auf circa 85.000 Euro.