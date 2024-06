52 Baustellen! Mehr Sperrungen und eine Super-Umleitung in Chemnitz

Chemnitz - Jetzt kommt es richtig dicke für alle, die noch nicht in die Ferien fahren: Die Stadt Chemnitz kündigt aktuell 52 Baustellen an. Darunter rekordverdächtige 46 Voll- und Teilsperrungen.

Aber auch er protestiert eher leise: "Die Straße ist so schlecht, dass es wirklich Zeit wird für eine Grundsanierung."

Der Fleischer nebenan ging wegen der Baustelle sogar in den vorgezogenen Ruhestand. Betroffen sind auch ein Getränkemarkt und die Einsiedler Brauerei. Marketingchef Willy Stößer (35) sieht viele Umwege für die Mitarbeiter und Einschränkungen für den Lasterverkehr.

Die Einsiedler Hauptstraße wird in drei Abschnitten zwischen Eibenberger und Rosenstraße saniert. Die Superumleitung führt über Erfenschlager und Annaberger Straße nach Burkhardtsdorf und Dittersdorf.

Auf der Augustusburger Straße geht ab Donnerstag bis Ende November zwischen Hain- und Hans-Sachs-Straße nichts mehr. © Sven Gleisberg

In der Urlaubszeit nimmt die Stadt die Autofahrer richtig in die Zange. In der Annaberger Straße löst eine Vollsperrung die nächste ab (jetzt: zwischen Annen- und Lothringer Straße, stadtwärts auch zwischen Schneeberger und Marienberger Straße).

Auf der Augustusburger Straße geht ab Donnerstag bis Ende November nichts mehr zwischen Hain- und Hans-Sachs-Straße, in der Bergstraße gibt es die nächste Vollsperrung an der Salzstraße.

Die Gustav-Freytag-Straße wird in den gesamten Ferien zur Baustelle zwischen Annaberger Straße und Bernsbachplatz, in der Reichenhainer Straße wird die Brücke saniert und die Zietenstraße bleibt noch bis Jahresende gesperrt.