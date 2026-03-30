Brückenbauarbeiten in Sachsen: Sperrungen nötig

Glauchau/Oederan - In Glauchau (Landkreis Zwickau ) und auch in Oederan (Landkreis Mittelsachsen) sind Sperrungen aufgrund von Bauarbeiten an Brücken notwendig.

Während der Arbeiten ist eine Vollsperrung nötig. (Symbolbild) © 123rf/mariok

Bereits am Montag beginnen an der Brücke der S252/Lungwitztalstraße über den Lungwitzbach in Glauchau dringend notwendige Sicherungsarbeiten. Dafür ist eine Vollsperrung bis voraussichtlich 24. April nötig.

"Die Maßnahmen dienen der kurzfristigen Stabilisierung des Bauwerks, dessen Tragfähigkeit aufgrund erheblicher altersbedingter Schäden aktuell nicht mehr ausreichend gewährleistet ist. Ziel ist es, die Brücke weiterhin sicher nutzbar zu machen und bis zum Abschluss der Arbeiten Ende Juni eine verlässliche Verkehrsführung zu ermöglichen", teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mit.

Durch eindringendes Wasser weist die Brücke aus dem Jahr 1934 massive Schäden auf. Vom 30. März bis 17. April wird zunächst der Asphalt erneuert, um weiteres Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Danach werden eine Stahlgleitwand und eine dauerhafte Ampelanlage installiert, die später den einspurigen Verkehr regeln soll.

Die Brücke bleibt während der Arbeiten voll gesperrt. Die Umleitung führt über die Dresdener Straße, Schlachthofstraße, Auestraße und B175. "Ab Ende April kann die Brücke wieder einspurig befahren werden, wobei die zulässige Tonnage von maximal 44 Tonnen bestehen bleibt", so das LASuV weiter.

Von Mitte Mai bis Ende Juni werden dann Sicherungsmaßnahmen unterhalb des Bauwerks durchgeführt. In dieser Zeit kommt es zu keinen weiteren Verkehrseinschränkungen. Parallel dazu wird bereits ein späterer Ersatzneubau geplant.

Die Kosten für die Sicherungsmaßnahmen belaufen sich auf circa 260.000 Euro.