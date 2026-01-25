Chemnitz: Auf diesen Straßen kommt es zu Einschränkungen in der kommenden Woche

Chemnitz - Neue Woche, neue Baustellen ! Wir sagen Euch, wo es in den kommenden Tagen auf den Straßen in Chemnitz zu Einschränkungen kommt.

Unter anderem auf der August-Bebel-Straße finden in der kommenden Woche Bauarbeiten statt. (Symbolfoto) © Ralph Kunz

Noch bis Freitag kommt es auf der Reichsstraße zwischen Zwickauer Straße und Hoher Straße laut Stadt zur Verkehrsraumeinschränkung. Hier werden Medienanschlüsse verlegt.

Die Störungsbeseitigung auf der Theaterstraße in Höhe der Hausnummer 48 dauert noch bis 2. März. Es kommt dort also weiterhin zu Einschränkungen.

Aufgrund der Montage von Sicherungsnetzen an der Bahnbrücke kommt es ab Montag auf der Blankenauer Straße in Höhe Hausnummer 71 zu einer Einschränkung. Bis 6. Februar sollen die Arbeiten hier dauern.

Voll gesperrt wird ab Montag die August-Bebel-Straße (Grüna) in Höhe der Chemnitzer Straße (Grüna). Die Umleitung führt über: Chemnitzer Straße - Pleißaer Straße - Dorfstraße bzw. Baumgartenstraße. Bis 30. April dauern die Arbeiten in dem Bauabschnitt.