Wasserrohrbruch! Diese Straße in Chemnitz wird voll gesperrt
Chemnitz - Aufgrund einer Havarie muss am Mittwoch und Donnerstag die Chemnitzer Straße in Chemnitz voll gesperrt werden.
Das teilte die Chemnitzer Verkehrs-AG (CVAG) mit.
Wegen der Havariebaustelle kommt es in dem Zeitraum zur Vollsperrung zwischen Eisenweg und Würschnitztalstraße.
Die Sperrung beginnt am Mittwoch 8 Uhr und soll voraussichtlich am Donnerstag 8 Uhr enden.
Die Linien 39 und S92 werden umgeleitet. Nähere Informationen zu den Umleitungen der Busse findet Ihr bei der CVAG online.
Titelfoto: Ralph Kunz