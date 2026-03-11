Wasserrohrbruch! Diese Straße in Chemnitz wird voll gesperrt

Chemnitz - Aufgrund einer Havarie muss am Mittwoch und Donnerstag die Chemnitzer Straße in Chemnitz voll gesperrt werden.

Aufgrund eines Wasserrohrbruchs muss die Chemnitzer Straße gesperrt werden. (Symbolbild) © Ralph Kunz

Das teilte die Chemnitzer Verkehrs-AG (CVAG) mit.

Wegen der Havariebaustelle kommt es in dem Zeitraum zur Vollsperrung zwischen Eisenweg und Würschnitztalstraße.

Die Sperrung beginnt am Mittwoch 8 Uhr und soll voraussichtlich am Donnerstag 8 Uhr enden.