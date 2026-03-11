 3.188

Wasserrohrbruch! Diese Straße in Chemnitz wird voll gesperrt

Aufgrund eines Wasserrohrbruchs muss am Mittwoch und Donnerstag die Chemnitzer Straße in Chemnitz zwischen Eisenweg und Würschnitztalstraße gesperrt werden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Aufgrund einer Havarie muss am Mittwoch und Donnerstag die Chemnitzer Straße in Chemnitz voll gesperrt werden.

Aufgrund eines Wasserrohrbruchs muss die Chemnitzer Straße gesperrt werden. (Symbolbild)
Aufgrund eines Wasserrohrbruchs muss die Chemnitzer Straße gesperrt werden. (Symbolbild)  © Ralph Kunz

Das teilte die Chemnitzer Verkehrs-AG (CVAG) mit.

Wegen der Havariebaustelle kommt es in dem Zeitraum zur Vollsperrung zwischen Eisenweg und Würschnitztalstraße.

Die Sperrung beginnt am Mittwoch 8 Uhr und soll voraussichtlich am Donnerstag 8 Uhr enden.

Die Linien 39 und S92 werden umgeleitet. Nähere Informationen zu den Umleitungen der Busse findet Ihr bei der CVAG online.

Wo sonst noch gebaut wird auf den Straßen in Chemnitz, sagen wir Euch unter Chemnitz-Baustellen.

Titelfoto: Ralph Kunz

Mehr zum Thema Chemnitz Baustellen: