Weitere neue Einbahnstraße auf dem Kaßberg in Chemnitz?

Chemnitz - Wird es auf dem Kaßberg in Chemnitz eine weitere neue Einbahnstraße geben?

An der Weststraße soll eine Litfaßsäule entfernt werden. © Ralph Kunz

Wer in den vergangenen Tagen an der Kaßbergstraße/Ecke Weststraße vorbeikam, wird die entsprechenden Schilder am Straßenrand bemerkt haben. TAG24 hat bei der Stadt nachgefragt, was es damit auf sich hat.

Aus dem Rathaus hieß es dazu: "Die Verkehrsschilder wurden für eine geplante Baumaßnahme zur Entfernung einer Litfaßsäule im Bereich Weststraße 8 bereitgestellt."

Es war also eine eintägige Sperrung am kommenden Donnerstag mit Einbahnstraßenregelung bei der Stadt Chemnitz beantragt worden.

Allerdings konnte die Baumaßnahme in der Form nicht genehmigt werden. Das heißt, die bereits bereitgestellten Schilder werden nicht zum Einsatz kommen.

"Aufgrund der bereits bestehenden Einbahnstraßenregelung auf der Kaßbergstraße (im Zusammenhang mit dem Umleitungskonzept zu den Baumaßnahmen des Chemnitzer Modells) ist eine weitere baubedingte Einbahnstraße in diesem Gebiet nicht genehmigungsfähig", heißt es von der Stadt abschließend.