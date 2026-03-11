Weitere neue Einbahnstraße auf dem Kaßberg in Chemnitz?

Wird es auf dem Kaßberg in Chemnitz eine weitere neue Einbahnstraße geben? An der Ecke Weststraße stehen bereits entsprechende Schilder am Straßenrand.

Von Claudia Ziems

An der Weststraße soll eine Litfaßsäule entfernt werden.
Wer in den vergangenen Tagen an der Kaßbergstraße/Ecke Weststraße vorbeikam, wird die entsprechenden Schilder am Straßenrand bemerkt haben. TAG24 hat bei der Stadt nachgefragt, was es damit auf sich hat.

Aus dem Rathaus hieß es dazu: "Die Verkehrsschilder wurden für eine geplante Baumaßnahme zur Entfernung einer Litfaßsäule im Bereich Weststraße 8 bereitgestellt."

Es war also eine eintägige Sperrung am kommenden Donnerstag mit Einbahnstraßenregelung bei der Stadt Chemnitz beantragt worden.

Allerdings konnte die Baumaßnahme in der Form nicht genehmigt werden. Das heißt, die bereits bereitgestellten Schilder werden nicht zum Einsatz kommen.

"Aufgrund der bereits bestehenden Einbahnstraßenregelung auf der Kaßbergstraße (im Zusammenhang mit dem Umleitungskonzept zu den Baumaßnahmen des Chemnitzer Modells) ist eine weitere baubedingte Einbahnstraße in diesem Gebiet nicht genehmigungsfähig", heißt es von der Stadt abschließend.

Die im Vorfeld bereitgestellten Schilder werden an der Stelle nicht zum Einsatz kommen.
Einbahnstraßenregelung bis 2028 auf Kaßbergstraße

Bis voraussichtlich Anfang 2028 soll die Regelung auf der Kaßbergstraße zwischen Uhlichstraße und Henriettenstraße gelten.
Bereits seit Mitte Februar gilt auf der Kaßbergstraße zwischen Uhlichstraße und Henriettenstraße in Richtung Henriettenstraße die Einbahnstraßen-Regelung.

Autofahrer müssen also in Richtung Hartmannstraße über die Henriettenstraße und Reichsstraße fahren. Nur der Radverkehr kann entgegen der Einbahnstraße fahren.

Die Maßnahme wurde nach Angaben der Stadt aus Gründen der Verkehrssicherheit, wegen mangelnder Fahrbahnbreiten, zur Vermeidung von Schleichverkehr und zum Schutz der Anwohner umgesetzt.

Wegen der Baumaßnahmen zum Chemnitzer Modell in der Innenstadt (Falkeplatz, Theaterstraße, Hartmannstraße, Brückenstraße) und der damit erforderlichen Umleitungen werde auf der Kaßbergstraße mehr Verkehr erwartet.

Diese Einbahnstraßenregelung soll laut Stadt für die nächsten Jahre bis zum Ende der Hauptbaumaßnahme am Zentrumsring, voraussichtlich bis Anfang 2028, bleiben.

