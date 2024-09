22.09.2024 07:18 1.377 Chemnitz: Brückenstraße gesperrt, neue Baustellen auf Annaberger Straße und Zwickauer Straße

In der kommenden Woche muss die Brückenstraße in Chemnitz voll gesperrt werden. Außerdem stehen neue Baustellen unter anderem in der Annaberger Straße an.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Auf den Straßen in Chemnitz starten in der kommenden Woche neue Baustellen. Auch Sperrungen auf der Brückenstraße sind aufgrund einer Veranstaltung nötig. Wir sagen Euch, wo Ihr mehr Zeit einplanen solltet. Auf der Annaberger Straße und der Reichenhainer Straße kommt es ab Montag zu Einschränkungen. (Symbolbild) © Uwe Meinhold Noch bis 1. November kommt es auf der Geibelstraße zwischen Charlottenstraße und Adelsbergstraße zur Vollsperrung. Grund ist eine Trinkwasser-Störungsbeseitigung. Bis 11. Oktober ist die Augustusburger Straße an der Einmündung Breitenlehn stadtauswärts halbseitig gesperrt. Hier wird die Fahrbahn erneuert. Stadteinwärts kommt es ab Montag auf der Annaberger Straße in Höhe Moritzstraße zu einer Einschränkung, die Zufahrt in die Moritzstraße aus Richtung Annaberger Straße ist nicht möglich; Zufahrt in die Moritzstraße erfolgt aus Richtung Reitbahnstraße. Die Arbeiten sollen bis 18. Oktober dauern. Chemnitz Baustellen Neue Baustellen in Chemnitz: Weitere Sperrung auf Annaberger Straße Von Montag bis Freitag wird die Reichenhainer Straße zwischen Görresstraße und Elsasser Straße voll gesperrt. Die Zufahrt zur Südbahnstraße ist frei. Umleitung erfolgt über: Bernsdorfer Straße - Lutherstraße - Frauenhofer Straße und Altchemnitzer Straße - Lothringer Straße - Annaberger Straße - Gustav-Freytag-Straße. Vollsperrung der Brückenstraße im Chemnitzer Zentrum Aufgrund einer Veranstaltung muss die Brückenstraße zwischen Straße der Nationen und Theaterstraße gesperrt werden. (Archivbild) © Kristin Schmidt Voll gesperrt wird ab Montag ebenfalls die Limbacher Straße zwischen Kastanienstraße und Rottluffer Straße. Umleitung: Rottluffer Straße - Kastanienstraße - Gerstenbergerstraße. Der Bau des Fußgängerüberwegs soll bis 4. Oktober dauern. Der zweite Bauabschnitt auf der Kopernikusstraße in Höhe der Hausnummer 16 bis 32 beginnt am Montag. Hier wird bis 14. November die Gehbahn gesperrt und die Fahrbahn eingeengt. Die Gesamtmaßnahme soll bis 30. November dauern. Halbseitig gesperrt wird die Zwickauer Straße im Kreuzungsbereich Popowstraße. Hier finden zwischen Montag und dem 4. Oktober Fräsarbeiten am Kanal statt. Chemnitz Baustellen Baustellen in Chemnitz: Sperrungen auf Zwickauer Straße und Reichsstraße Ebenfalls auf der Zwickauer Straße wird ab Montag in Höhe Hausnummer 164 bis 178 halbseitig gesperrt. Die Arbeiten dauern bis 2. November. Aufgrund des Lichtkunstfestivals "Light our Vision" kommt es am Dienstag von 14 Uhr bis 23.45 Uhr sowie von Mittwoch bis Samstag jeweils von 19 bis 23.45 Uhr zur Vollsperrung der Brückenstraße zwischen Straße der Nationen und Theaterstraße. Die Linien 51, 62, 72 und 79 der CVAG verkehren umgeleitet. Ab Mittwoch kommt es auf der Schmidt-Rottluff-Straße in Höhe der Hausnummern 52 bis 62 zur halbseitigen Sperrung im Einmündungsbereich. Hier wird bis 25. Oktober abschnittsweise die Freileitung im dritten Bauabschnitt abgelöst. Die Gesamtmaßnahme dauert voraussichtlich bis 29. November. Sperrungen auf A4 Montag und Dienstag finden auf der A4 Richtung Dresden/Görlitz im Bereich der Anschlussstelle Glauchau-Ost Reinigungsarbeiten statt. Dazu müssen sowohl die Ausfahrt als auch der rechte Fahrstreifen der Hauptfahrbahn gesperrt werden. Der fließende Verkehr wird an der Baustelle vorbeigeführt. Die Ausfahrt ist über die Bedarfsumleitung U53 an der Anschlussstelle Glauchau-West möglich.

Folgende Baustellen in Chemnitz haben laut Stadt ein neues Enddatum: Noch bis 18. Oktober besteht die Sperrung auf der Beyerstraße. © privat Noch bis 20. Dezember bleibt die Adelsbergstraße in Höhe Kirchwinkel halbseitig gesperrt. Aktuell ist die Beyerstraße noch zwischen Limbacher Straße und dem REWE-Markt voll gesperrt. Ab dem 19. Oktober soll dann hier laut Stadt wieder der Verkehr rollen. Damit ist dann die seit Mai des vergangenen Jahres laufende Baumaßnahme in der wichtigen Einflugschneise in die Zentrale Notaufnahme des Chemnitzer Klinikums beendet.

Titelfoto: Uwe Meinhold