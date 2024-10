Chemnitz: Hier erwarten Euch neue Baustellen und Sperrungen

Chemnitz - Während in Chemnitz unter anderem die Sperrung auf der Beyerstraße nach langer Bauzeit wieder freigegeben wurde, gibt es in der kommenden Woche auch wieder neue Baustellen .

Baustellen starten am Montag unter anderem auf der Annaberger Straße und der Zwickauer Straße. (Symbolbild) © Uwe Meinhold

Am heutigen Sonntagabend kommt es ab 22 Uhr am Südring/Neefestraße in der Unterführung "Überflieger" zur halbseitigen Einschränkung mit Ampelregelung. Grund ist eine Nachtbaustelle, in der Reinigungsarbeiten bis Montag, 5 Uhr, durchgeführt werden.

Im siebten Bauabschnitt kommt es ab Montag auf der Annaberger Straße zwischen Annenstraße und Gustav-Freytag-Straße zur Vollsperrung stadteinwärts. Außerdem wird die Annenstraße wieder zur Einbahnstraße. Bis 20. Dezember sollen die Arbeiten hier dauern.

Eine weitere Vollsperrung erwartet Euch ab Montag auf der Straße Altenhainer Allee zwischen Zschopauer Straße und Berggasse. Die Umleitung führt über: Zschopauer Straße - Gornauer Straße - Erfenschlager Straße - Einsiedler Hauptstraße. Die Erweiterung des Wasserwerks dauert bis voraussichtlich 20. Dezember.

Auch die Hauptstraße (Euba) zwischen Drosselsteig und Plauer Straße wird ab Montag im Bauabschnitt 4.1 und 4.2 voll gesperrt. Der Verkehr am Kreisverkehr wird mit Ampel geregelt. Bis 21. Dezember sollen hier die Arbeiten dauern.

Auf der Zwickauer Straße in Höhe Hausnummer 145 wird von Montag bis Freitag die rechte Spur stadteinwärts unter Einbehaltung der bereits bestehenden Einbahnstraßenregelung gesperrt.

Zu Einschränkungen kommt es auch auf der Annenstraße in Höhe Hausnummer 22. Während der Bauzeit von kommendem Dienstag bis 8. November ist das Einfahren von der Reitbahnstraße in die Annenstraße nicht erlaubt. Umleitung: Reitbahnstraße - Clara-Zetkin-Straße - Brauhausstraße.