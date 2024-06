Chemnitz: Straße Im Neefepark muss erneut gesperrt werden, neuer Bauabschnitt an Neefestraße startet

Chemnitz - Die Durchfahrt unter der Brücke Neefestraße in Chemnitz muss erneut gesperrt werden!

Die Durchfahrt unter der Brücke Neefestraße in Chemnitz wird ab Mittwochabend gesperrt. © Ralph Kunz

Wie die Stadt gegenüber TAG24 bestätigte, gilt die Sperrung der Straße Im Neefepark im Bereich der Durchfahrt unter der Brücke Neefestraße vom heutigen Mittwoch, 21 Uhr, bis Donnerstag, 17 Uhr.

Grund ist die Betonage des nördlichen Brückenbauwerks.

Die Linien 23 und 43 der CVAG werden umgeleitet.

Wie es weiter aus dem Rathaus heißt, startet vom morgigen Donnerstag bis 19. Juli 2024 parallel zur aktuellen Bauphase an der Neefestraße auch die Bauphase 3.3, in der die Fahrbahn stadtauswärts bis zur Autobahnbrücke erneuert wird. Der Verkehr fließt stadtauswärts weiterhin einspurig, die nordöstliche Zu- und Abfahrt zu/von der A72 in Richtung Chemnitz-Mitte wird voll gesperrt.

"Entsprechende Umleitungen werden ausgeschildert. Durch das Vorziehen

der ursprünglich für August/September geplanten Bauphase 3.3 in die

Sommerferien kann die stadtwärtige Sperrung der Neefestraße während

dieser Bauphase vermieden werden. Die Bauarbeiten liegen im Zeitplan", heißt es weiter.