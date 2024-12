Chemnitzer "Dauerbaustelle" endlich fertig: Ab Freitag können hier wieder Autos fahren

Gut zwei Jahre lang war die Zietenstraße in Chemnitz gesperrt. Die Stadt ließ Fernwärme-, Gas- und Wasserleitungen erneuern. © Haertelpress

Autofahrer können endlich aufatmen: Die Mega-Baustelle in der Zietenstraße ist endlich Geschichte. Am heutigen Dienstag fand die technische Bauabnahme statt, am kommenden Freitag wird die Zietenstraße dann wieder für den Verkehr freigegeben.

Doch nicht nur Autofahrer - auch ÖPNV-Nutzer können sich freuen. So kann die Linie 82 der CVAG künftig wieder komplett über die Zietenstraße fahren. Seit der Baustelle musste die Linie eine minutenlange Umleitung über die Haltestellen "Münchner Straße" und "Reineckerstraße" fahren.

Die Zietenstraße auf dem Sonnenberg war vor den Bauarbeiten völlig heruntergekommen - nicht nur Gas-, Wasser- und Stromleitungen mussten dringend erneuert werden, auch der Gehweg und die Straße waren in einem schlechten Zustand.

Daher beschloss der Stadtrat im Mai 2022, die Straße zu sanieren. Im November 2022 begannen die Bauarbeiten. Bereits damals war klar, dass es sich um eine "Dauerbaustelle" handelt. Wie die Stadt mitteilte, sollten die Bauarbeiten bis Oktober 2024 dauern.

Doch weil der Zustand unter anderem an den Leitungen so schlecht war, entschied man sich, den Bestand im Baubereich komplett zu erneuern. Somit verlängerte sich die Baustelle um etwa drei Monate bis Dezember 2024.