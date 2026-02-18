Mega-Baustelle in Chemnitzer City: Umleitung am Falkeplatz ab Donnerstag

Chemnitz - Ab Donnerstag gehen die Arbeiten am Falkeplatz in Chemnitz in die nächste Bauphase.

Ab Donnerstag könnt Ihr stadteinwärts nicht mehr von der Zwickauer Straße nach links in die Theaterstraße abbiegen. © Kristin Schmidt

Seit 2. Februar sind die Bauarbeiten der Stufe 4 des Chemnitzer Modells im Chemnitzer Zentrum in vollem Gange.

Nun wird ein sogenanntes Baugleis verlegt, um die Einschränkungen des Straßenbahnverkehrs für die weitere Bauzeit so gering wie möglich zu halten. Das Gleis soll voraussichtlich im Mai dieses Jahres fertig sein.

Daher kommt es ab Donnerstag zu einer veränderten Verkehrsführung. Die Linksabbiegerspur ausgehend von der Zwickauer Straße wird in Richtung Theaterstraße gesperrt. Die Umleitung verläuft über die Reichs- und Weststraße.

Alle Bus- und Straßenbahnlinien verkehren in dieser Bauphase noch auf dem originalen Linienweg.