Mega-Baustelle in Chemnitzer City: Umleitung am Falkeplatz ab Donnerstag
Chemnitz - Ab Donnerstag gehen die Arbeiten am Falkeplatz in Chemnitz in die nächste Bauphase.
Seit 2. Februar sind die Bauarbeiten der Stufe 4 des Chemnitzer Modells im Chemnitzer Zentrum in vollem Gange.
Nun wird ein sogenanntes Baugleis verlegt, um die Einschränkungen des Straßenbahnverkehrs für die weitere Bauzeit so gering wie möglich zu halten. Das Gleis soll voraussichtlich im Mai dieses Jahres fertig sein.
Daher kommt es ab Donnerstag zu einer veränderten Verkehrsführung. Die Linksabbiegerspur ausgehend von der Zwickauer Straße wird in Richtung Theaterstraße gesperrt. Die Umleitung verläuft über die Reichs- und Weststraße.
Alle Bus- und Straßenbahnlinien verkehren in dieser Bauphase noch auf dem originalen Linienweg.
Gesamte Baumaßnahme am Falkeplatz dauert bis Ende 2028
Die neue Straßenbahnstrecke soll über die Theaterstraße angebunden werden. Dazu wird auf dem Falkeplatz ein Gleisdreieck gebaut. Die Gleisanlagen in der Zwickauer Straße bis zum Abzweig in die Stollberger Straße werden in dem Zuge erneuert.
Unter anderem sollen in dem Bereich auch die Brücken über die Chemnitz neu gebaut und auch die Straßen-, Radverkehrs- und Gehwegflächen saniert werden.
Vom zweiten Quartal 2026 bis Ende 2027 startet dann die "Brückenbauphase Nord". "Dabei sollen das mittlere und das nördliche Teilbauwerk der Falkeplatzbrücke abgebrochen und neu errichtet sowie die Verkehrsanlagen auf dieser Seite neu hergestellt werden", so der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS).
Während der gesamten Bauzeit kommt es am Falkeplatz zu erheblichen Einschränkungen für den Verkehr. Die Zufahrten zum Parkhaus Rosenhof und in den Bereich Falkeforum sind während der Arbeiten immer möglich.
Die Stufe 4 des Chemnitzer Modells umfasst eine circa 16 Kilometer lange Neubaustrecke, die in Zukunft vom Stadtzentrum über das Chemnitz Center bis nach Limbach-Oberfrohna führen wird.
Titelfoto: Kristin Schmidt