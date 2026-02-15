Baustellen in Chemnitz: Vollsperrung auf Sonnenberg, am Falkeplatz wird's eng

In der kommenden Woche erwarten Euch auf den Straßen in Chemnitz neue Sperrungen aufgrund von Baustellen. Wir sagen Euch, wo es eng wird.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In der kommenden Woche erwarten Euch auf den Straßen in Chemnitz neue Sperrungen aufgrund von Baustellen. Wir sagen Euch, wo es eng wird.

Aufgrund von Bauarbeiten wird die Hainstraße voll gesperrt. (Symbolbild) © Ralph Kunz Die Sterzelstraße wird ab Montag zwischen Hausnummer und Galileistraße voll gesperrt. Die Umleitung führt über die Kopernikusstraße und Klingerstraße. Die Arbeiten im 3. Bauabschnitt sollen bis 20. März dauern. Ebenfalls voll gesperrt wird ab Montag die Hainstraße zwischen Peterstraße und Lessingstraße. Umleitung: Fürstenstraße - Zietenstraße - Heinrich-Schütz-Straße - Palmstraße - Dresdner Straße. Bis 12. April sollen die Arbeiten im 1. Bauabschnitt zur Fernwärme-Erschließung dauern. Ab Montag kommt es auf der Leipziger Straße zwischen Mathesstraße und Bergstraße zur Verkehrsraumeinschränkung. Hier finden bis 6. März Abwasser-Kanalbefahrungen statt.

Bauarbeiten zum Chemnitzer Modell am Falkeplatz

Am Falkeplatz gehen die Arbeiten weiter. Ab Donnerstag könnt Ihr stadteinwärts nicht mehr von der Zwickauer Straße nach links in die Theaterstraße abbiegen. © Kristin Schmidt Auch auf der Müllerstraße in Höhe Zöllnerplatz zwischen Zöllnerstraße und Lohrstraße kommt es zu einer Einschränkung. Es herrscht Einbahnstraßenregelung auf dem Zöllnerplatz in Richtung Blankenauer Straße. Die Gegenrichtung wird über Christian-Wehner-Straße - Straße der Nationen - Müllerstraße umgeleitet. Die Fernwärme-Erschließung vom nördlichen Brühl soll bis 27. Februar dauern. Auf der Bernsdorfer Straße zwischen Turnstraße und Wartburgstraße kommt es ab Montag bis 13. März laut Stadt ebenfalls zu einer Verkehrsraumeinschränkung. Die Einmündung Lutherstraße wird außerdem bis Freitag voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Vettersstraße - Dittesstraße. Am Falkeplatz wird es in der kommenden Woche ab Donnerstag eng. Denn dann könnt Ihr laut dem Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH (VMS) stadteinwärts nicht mehr von der Zwickauer Straße nach links in die Theaterstraße abbiegen. Umleitungen über Reichsstraße und Weststraße sind ausgeschildert. Alle Bus- und Straßenbahnlinien fahren auf dem originalen Weg. Grund sind die Bauarbeiten zum nächsten Abschnitt des Chemnitzer Modells.

Überholspur auf A4 bei Chemnitz gesperrt