Das sind die größten Baustellen des Jahres in Chemnitz

Chemnitz - Raubt das Baustellenjahr 2026 vielen Chemnitzer Autofahrern den letzten Nerv? Das Baudezernat hat jetzt das Informationspapier "Baustellenkoordinierung im Hauptnetz 2026" vorgelegt. Darin sind allein für das Hauptstraßennetz 86 Maßnahmen aufgeführt.

Baubürgermeister Thomas Kütter (49, parteilos) hat eine Liste mit 86 Baumaßnahmen für 2026 vorgelegt - nur auf Hauptstraßen. © Ralph Kunz

Nach jahrelanger Kritik aus dem Stadtrat hat Baubürgermeister Thomas Kütter (49, parteilos) ein "koordiniertes Gerüst der wichtigsten Baumaßnahmen" erarbeiten lassen und will Chemnitz damit frühzeitig auf das "planmäßige Baugeschehen" auf den Hauptstraßen einstimmen.

Wo es besonders eng wird? Als Schwerpunkte nennt die Vorlage ausdrücklich Annaberger Straße, A4, Bahnhofstraße, Brückenstraße, Bernsdorfer Straße, Falkeplatz, Mühlenstraße und Theaterstraße.

Die drei wohl nervigsten Baustellen hängen alle am Ausbau des Zentrumsrings für den Straßenbahnausbau. Mit Falkeplatz, Mühlenstraße und Theaterstraße trifft es ausgerechnet drei Stellen mitten im Herzen der Stadt.

Am längsten zieht sich der Falkeplatz: Dort wird bereits gebaut, die Maßnahme läuft bis November 2028.

Besonders unerquicklich für Autofahrer sind die Abbiegeverbote: Von der Zwickauer Straße geht es nicht links in die Theaterstraße, aus der Theaterstraße nicht rechts in die Zwickauer Straße.