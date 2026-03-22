Sperrungen in Chemnitz: Hier wird in der kommenden Woche gebaut

Chemnitz - Neue Woche - und damit auch wieder neue Baustellen in Chemnitz ! Wir sagen Euch, wo es in den kommenden Tagen zu Sperrungen auf den Straßen unserer Stadt kommt.

Unter anderem auf der Goethestraße in Chemnitz kommt es aufgrund von Bauarbeiten zu Einschränkungen. (Symbolbild) © dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Auf der Slevogtstraße zwischen Lichtenauer Weg und dem Schulgelände gibt es bis 24. April laut Stadt eine Verkehrsraumeinschränkung.

Noch bis 22. Dezember kommt es auf der Dresdner Straße in Höhe der Hausnummer 31 zu einer Einschränkung.

Von Montag bis Samstag finden auf der Goethestraße in Höhe Hausnummer 8 Bauarbeiten statt.

Wegen einer Störungsbeseitigung kommt es von Montag bis Samstag auf der Blankenburgstraße in Höhe Hausnummer 13 zur Verkehrsraumeinschränkung.