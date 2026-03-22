Sperrungen in Chemnitz: Hier wird in der kommenden Woche gebaut
Chemnitz - Neue Woche - und damit auch wieder neue Baustellen in Chemnitz! Wir sagen Euch, wo es in den kommenden Tagen zu Sperrungen auf den Straßen unserer Stadt kommt.
Auf der Slevogtstraße zwischen Lichtenauer Weg und dem Schulgelände gibt es bis 24. April laut Stadt eine Verkehrsraumeinschränkung.
Noch bis 22. Dezember kommt es auf der Dresdner Straße in Höhe der Hausnummer 31 zu einer Einschränkung.
Von Montag bis Samstag finden auf der Goethestraße in Höhe Hausnummer 8 Bauarbeiten statt.
Wegen einer Störungsbeseitigung kommt es von Montag bis Samstag auf der Blankenburgstraße in Höhe Hausnummer 13 zur Verkehrsraumeinschränkung.
Einschränkungen auf Stollberger Straße und Annaberger Straße
Auf der Max-Müller-Straße in Höhe Hausnummer 19 kommt es ab Montag zu einer Einschränkung aufgrund von Arbeiten an der Stadtbeleuchtung. Das Ganze soll bis 24. April dauern.
Ebenfalls ab Montag müsst Ihr Euch auf der Stollberger Straße in Höhe Hausnummer 168 bis 184 auf eine Einschränkung einstellen. Bis voraussichtlich 24. April dauern die Arbeiten hier.
Ab Mittwoch wird die Uhlestraße in Höhe der Annaberger Straße voll gesperrt. Die Umleitung führt über: Annaberger Straße - Erdmannsdorfer Straße - Comeniusstraße. Das koordinierte Bauvorhaben im 1. Bauabschnitt wird voraussichtlich bis 29. Mai dauern.
Auf der Annaberger Straße in Höhe Hausnummer 213 kommt es ab Mittwoch zu einer Einschränkung. Bis 10. April sollen die Arbeiten hier dauern.
Titelfoto: Ralph Kunz