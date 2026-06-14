Neue Baustellen in Chemnitz: Weitere Einbahnstraße auf dem Kaßberg

Chemnitz - In der kommenden Woche gibt es in Chemnitz unter anderem auf dem Kaßberg und in Euba Einschränkungen aufgrund von Baustellen. Wir sagen Euch, wo gesperrt wird.

Unter anderem kommt es auf der Augustusburger Straße in Chemnitz aufgrund von Bauarbeiten zu Einschränkungen. (Symbolbild) © Uwe Meinhold

Noch bis zum 11. November ist die Augustusburger Straße in Höhe Clausewitzstraße teilweise gesperrt. Grund sind Arbeiten zur Fernwärme-Erschließung.

Von kommendem Montag bis Samstag kommt es auf der Bornaer Straße in Höhe Hausnummer 196 zur Verkehrsraumeinschränkung.

Ab Montag wird die Oberfrohnaer Straße in Höhe Autobahn-Anschlussstelle Limbach-Oberfrohna teilweise aus Sicherheitsgründen gesperrt. Hier finden Straßenbauarbeiten und eine Geländermontage bis 10. Juli statt.

Ebenfalls ab Montag wird die Paul-Jäkel-Straße in Höhe Beyerstraße teilweise gesperrt, die Umleitung führt über: Konradstraße - Leipziger Straße - Bürgerstraße. Die Abrissarbeiten hier sollen bis voraussichtlich 26. Juni dauern.

In Euba wird ab Montag die Plauer Straße zwischen Hausnummer 1 und 23 voll gesperrt, Umleitung: Hauptstraße (Euba) - Augustusburger Straße - Chemnitzer Straße, Plauer Straße (B180) - Erdmannsdorfer Straße (B180) - Eubaer Straße. Das koordinierte Bauvorhaben im 2. Bauabschnitt soll bis 2. Oktober dauern.