Neue Baustellen in Chemnitz: Weitere Einbahnstraße auf dem Kaßberg
Chemnitz - In der kommenden Woche gibt es in Chemnitz unter anderem auf dem Kaßberg und in Euba Einschränkungen aufgrund von Baustellen. Wir sagen Euch, wo gesperrt wird.
Noch bis zum 11. November ist die Augustusburger Straße in Höhe Clausewitzstraße teilweise gesperrt. Grund sind Arbeiten zur Fernwärme-Erschließung.
Von kommendem Montag bis Samstag kommt es auf der Bornaer Straße in Höhe Hausnummer 196 zur Verkehrsraumeinschränkung.
Ab Montag wird die Oberfrohnaer Straße in Höhe Autobahn-Anschlussstelle Limbach-Oberfrohna teilweise aus Sicherheitsgründen gesperrt. Hier finden Straßenbauarbeiten und eine Geländermontage bis 10. Juli statt.
Ebenfalls ab Montag wird die Paul-Jäkel-Straße in Höhe Beyerstraße teilweise gesperrt, die Umleitung führt über: Konradstraße - Leipziger Straße - Bürgerstraße. Die Abrissarbeiten hier sollen bis voraussichtlich 26. Juni dauern.
In Euba wird ab Montag die Plauer Straße zwischen Hausnummer 1 und 23 voll gesperrt, Umleitung: Hauptstraße (Euba) - Augustusburger Straße - Chemnitzer Straße, Plauer Straße (B180) - Erdmannsdorfer Straße (B180) - Eubaer Straße. Das koordinierte Bauvorhaben im 2. Bauabschnitt soll bis 2. Oktober dauern.
Einschränkungen auf dem Kaßberg
Auf der Werner-Seelenbinder-Straße kommt es zwischen Hausnummer 6 und 7 aufgrund einer Kanalreinigung und -Inspektion von Montag bis zum 26. Juni zu Einschränkungen.
Voll gesperrt wird ab Dienstag die Dittersdorfer Straße zwischen Kurt-Schneider-Straße und Markersdorfer Straße. Der Verkehr wird über: Markersdorfer Straße - Südring - Wladimir-Sagorski-Straße - Robert-Siewert-Straße umgeleitet. Die Arbeiten im 2. Bauabschnitt sollen bis 2. Oktober dauern.
Am Dienstag steht Euch auf der Bahnhofstraße zwischen Reitbahnstraße und Zschopauer Straße nur eine Fahrspur zur Verfügung.
Teilweise gesperrt wird am Dienstag die Weststraße in Höhe Hausnummer 35. Hier werden Anschlusskanäle instandgesetzt.
Auf der Kaßbergstraße zwischen Gerichtsstraße und Wielandstraße gilt ab Dienstag die Einbahnstraßenreglung in Fahrtrichtung Weststraße. Grund ist der Gehwegbau bis voraussichtlich 26. Juni.
Titelfoto: Ralph Kunz