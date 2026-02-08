Baustellen in Chemnitz: Blitzer wird aufgebaut, Litfaßsäulen kommen weg

Chemnitz - Weitere Einschränkungen auf den Straßen in Chemnitz ! Wir sagen Euch, wo es in der kommenden Woche zu Sperrungen aufgrund von Baustellen kommt.

Unter anderem auf der Annaberger Straße kommt es zu Einschränkungen. (Symbolfoto) © Ralph Kunz

Noch bis zum 27. Februar kommt es auf der Leipziger Straße zwischen Altendorfer Straße und Wittgensdorfer Straße zur Verkehrsraumeinschränkung aufgrund einer Abwasser-Kanalbefahrung als Vorleistung zum Chemnitzer Modell Stufe 4.

Auch auf der Annaberger Straße zwischen Scheffelstraße und Zöblitzer Straße kommt es ab Montag zu einer Einschränkung. Die Umleitung für die Auffahrt Südring führt über die Scheffelstraße und die Helbersdorfer Straße. Die Bauphase 2 soll bis 30. November dauern.

Voll gesperrt wird ab Montag die Unritzstraße zwischen Am alten Weinberg und Unritzstraße 34. Umleitung: Zwickauer Straße - Oberfrohnaer Straße - Pelzmühlenstraße. Das koordinierte Bauvorhaben soll bis 31. März dauern.

Ab Montag wird auf der Reichsstraße zwischen Wielandstraße und Weststraße ein Blitzer aufgebaut. Hier kommt es bis 19. Februar zu einer Verkehrsraumeinschränkung. Der alte Blitzer von der Kappler Drehe wird abgebaut und mit einem neuen Messsystem am Schulstandort wieder aufgebaut.

Die Weigandstraße zwischen Grenzstraße und Riedstraße wird ab Montag voll gesperrt.

Grund sind ein Brückenbau und ein Bau der Anschluss-Rampe am Radweg Küchwald-Wüstenbrand. Die Arbeiten sollen bis 29. Mai dauern.