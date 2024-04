Diese Großbaustelle in Chemnitz ist beendet!

Chemnitz - Aufatmen bei den Öffi-Nutzern in Chemnitz: Am 1. Mai fährt die Tram wieder von der Zentralhaltestelle nach Schönau. Nach 15-monatiger Bauzeit an der Trasse entlang der Zwickauer Straße nimmt die CVAG ab 4 Uhr den Betrieb der Straba-Linie 1 wieder auf.