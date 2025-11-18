Diese Straße in Chemnitz entwickelt sich zur Dauerbaustelle
Chemnitz - Seit sieben Monaten ist der Harthweg in Chemnitz-Schönau Dauerbaustelle: Was im April als normale Baustelle begann, fühlt sich für die Anwohner längst wie eine Endlos-Story an.
Ursprünglich sollte Ende Juli Schluss sein, dann war vom 26. September die Rede. Es folgten Verlängerungen bis 10. Oktober, 30. Oktober und aktuell bis 28. November. "Ich befürchte, dass das hier eine Winterbaustelle wird", meint ein Anwohner. Dazu kommt: Jetzt ist auch noch die abzweigende Parsevalstraße aufgerissen.
Wann können die Anwohner endlich aufatmen? Auf TAG24-Anfrage schreibt das Rathaus zur Parsevalstraße: "Es handelt sich um einen separaten Eingriff zur Auswechslung des Abwasserkanals."
Fertigstellung wohl am 29. November. Ansonsten verweist die Stadt auf Inetz. Von dort heißt es: "Der Abnahmetermin für den Abschnitt Harthweg 15 bis 26 mit dem Tiefbauamt ist am Dienstag (18. November)."
Ganz verschwinden wird die Baustelle damit aber noch nicht, denn parallel läuft im Hartweg eine weitere Maßnahme an einer Hochdruckleitung, deren Fertigstellung "voraussichtlich Ende des Jahres" sein soll. Dafür stehen nach Angaben von eins energie noch Tiefbau-, Rohrbau- und Einbindearbeiten aus.
Man habe bei verspätetem Baubeginn "zusätzliche Leistungen" erbringen müssen, so die Begründung für die Verzögerungen.
Titelfoto: Kristin Schmidt