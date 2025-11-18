Diese Straße in Chemnitz entwickelt sich zur Dauerbaustelle

Chemnitz - Seit sieben Monaten ist der Harthweg in Chemnitz-Schönau Dauerbaustelle: Was im April als normale Baustelle begann, fühlt sich für die Anwohner längst wie eine Endlos-Story an.

Haben die Anwohner im Schönauer Harthweg die Bauarbeiten noch in diesem Jahr überstanden? © Kristin Schmidt

Ursprünglich sollte Ende Juli Schluss sein, dann war vom 26. September die Rede. Es folgten Verlängerungen bis 10. Oktober, 30. Oktober und aktuell bis 28. November. "Ich befürchte, dass das hier eine Winterbaustelle wird", meint ein Anwohner. Dazu kommt: Jetzt ist auch noch die abzweigende Parsevalstraße aufgerissen.

Wann können die Anwohner endlich aufatmen? Auf TAG24-Anfrage schreibt das Rathaus zur Parsevalstraße: "Es handelt sich um einen separaten Eingriff zur Auswechslung des Abwasserkanals."

Fertigstellung wohl am 29. November. Ansonsten verweist die Stadt auf Inetz. Von dort heißt es: "Der Abnahmetermin für den Abschnitt Harthweg 15 bis 26 mit dem Tiefbauamt ist am Dienstag (18. November)."