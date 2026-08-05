Baustelle bis Mitte 2028: Vollsperrung auf B95 im Erzgebirge
Burkhardtsdorf - In der vergangenen Woche endeten die Arbeiten auf der B95 bei Ehrenfriedersdorf. Nun steht die nächste Baustelle auf der Bundesstraße im Erzgebirge an.
Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilte, startet die Fahrbahnerneuerung der B95 in Burkhardtsdorf am kommenden Montag (10. August).
Betroffen ist ein circa zwei Kilometer langer Abschnitt von der Fußgängerampel "Am Auenberg" bis kurz vor der Einmündung der K6115/Klaffenbacher Hauptstraße in die B95 Richtung Chemnitz.
"Zudem werden der Buswendeplatz in Fahrtrichtung Chemnitz erneuert sowie ein rund 254 Meter langer Randbalken im innerörtlichen Bereich hergestellt", hieß es weiter.
Die Gesamtbaumaßnahme ist in zwei Abschnitte unterteilt, die nacheinander ausgeführt werden:
- erster Teilabschnitt: Bauanfang bis Höhe Einmündung Am Niclasberg
- zweiter Teilabschnitt: Einmündung Am Niclasberg bis Bauende
Während der Bauarbeiten muss die B95 voll gesperrt werden.
Mitte 2028 soll der Verkehr wieder rollen
Der Verkehr wird weiträumig über die B95 in Burkhardtsdorf, weiter über die B180 durch Dittersdorf und Gornau sowie über die B174 in Adelsberg und dann wieder über den Chemnitzer Südring zurück zur B95 umgeleitet.
"Der Busverkehr sowie Rettungsfahrzeuge erhalten eine separate Verkehrsführung. Fahrgäste des öffentlichen Personennahverkehrs werden gebeten, die Aushänge zu Fahrplanänderungen an den betroffenen Haltestellen zu beachten", so das LASuV.
Die Baumaßnahme kostet circa 3,5 Millionen Euro und soll voraussichtlich Mitte 2028 abgeschlossen werden.
Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz (2)