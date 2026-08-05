Baustelle bis Mitte 2028: Vollsperrung auf B95 im Erzgebirge

Burkhardtsdorf - In der vergangenen Woche endeten die Arbeiten auf der B95 bei Ehrenfriedersdorf . Nun steht die nächste Baustelle auf der Bundesstraße im Erzgebirge an.

Auf rund zwei Kilometern muss die Fahrbahn der B95 erneuert werden. © Ralph Kunz

Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilte, startet die Fahrbahnerneuerung der B95 in Burkhardtsdorf am kommenden Montag (10. August).

Betroffen ist ein circa zwei Kilometer langer Abschnitt von der Fußgängerampel "Am Auenberg" bis kurz vor der Einmündung der K6115/Klaffenbacher Hauptstraße in die B95 Richtung Chemnitz.

"Zudem werden der Buswendeplatz in Fahrtrichtung Chemnitz erneuert sowie ein rund 254 Meter langer Randbalken im innerörtlichen Bereich hergestellt", hieß es weiter.

Die Gesamtbaumaßnahme ist in zwei Abschnitte unterteilt, die nacheinander ausgeführt werden:

erster Teilabschnitt: Bauanfang bis Höhe Einmündung Am Niclasberg

zweiter Teilabschnitt: Einmündung Am Niclasberg bis Bauende

Während der Bauarbeiten muss die B95 voll gesperrt werden.