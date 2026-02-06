Für Bauarbeiten im Chemnitzer Küchwald: Bäume müssen gefällt werden
Chemnitz - Für eine Baumaßnahme im Chemnitzer Küchwald müssen Bäume gefällt und auch Wege bei Bedarf gesperrt werden.
Wie die Stadt mitteilte, werden ab der kommenden Woche im Küchwaldpark Bäume gefällt.
Bis Ende Februar sollen die Arbeiten dauern.
"Die Fällungen sind erforderlich, um das Baufeld für ein Bauvorhaben des Versorgers eins freizumachen", heißt es weiter.
Ab Mitte April soll dann in dem Bereich die oberirdische Fernwärmetrasse zurückgebaut werden.
Bei Bedarf werden dafür auch Wege im Küchwaldpark zeitweise gesperrt. Die Parkeisenbahn kann weiterhin uneingeschränkt fahren.
Es sind Ersatzpflanzungen geplant.
Die Fernwärmetrasse, die bereits stillgelegt wurde, stammt aus den 1980er-Jahren und hat eine Länge von 1,7 Kilometern.
