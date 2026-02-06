 1.095

Für Bauarbeiten im Chemnitzer Küchwald: Bäume müssen gefällt werden

Für eine Baumaßnahme im Chemnitzer Küchwald müssen Bäume gefällt und auch Wege bei Bedarf gesperrt werden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Für eine Baumaßnahme im Chemnitzer Küchwald müssen Bäume gefällt und auch Wege bei Bedarf gesperrt werden.

Für eine Baumaßnahme im Chemnitzer Küchwald müssen Bäume gefällt werden. (Archivbild)
Für eine Baumaßnahme im Chemnitzer Küchwald müssen Bäume gefällt werden. (Archivbild)  © Kristin Schmidt

Wie die Stadt mitteilte, werden ab der kommenden Woche im Küchwaldpark Bäume gefällt.

Bis Ende Februar sollen die Arbeiten dauern.

"Die Fällungen sind erforderlich, um das Baufeld für ein Bauvorhaben des Versorgers eins freizumachen", heißt es weiter.

Baustellen Chemnitz: Neue Baustellen in Chemnitz: Hier wird es kommende Woche eng in der Stadt
Chemnitz Baustellen Neue Baustellen in Chemnitz: Hier wird es kommende Woche eng in der Stadt

Ab Mitte April soll dann in dem Bereich die oberirdische Fernwärmetrasse zurückgebaut werden.

Bei Bedarf werden dafür auch Wege im Küchwaldpark zeitweise gesperrt. Die Parkeisenbahn kann weiterhin uneingeschränkt fahren.

Es sind Ersatzpflanzungen geplant.

Die Fernwärmetrasse, die bereits stillgelegt wurde, stammt aus den 1980er-Jahren und hat eine Länge von 1,7 Kilometern.

Titelfoto: Kristin Schmidt

Mehr zum Thema Chemnitz Baustellen: