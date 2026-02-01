Neue Baustellen in Chemnitz: Hier wird es kommende Woche eng in der Stadt

Chemnitz - Neue Baustellen in Chemnitz ! Vor allem in der Innenstadt wird es eng ab kommender Woche.

Am Falkeplatz kommt es ab Montag zu Einschränkungen. © Uwe Meinhold

Voll gesperrt wird ab Montag der Dammweg zwischen Fischweg und Chemnitztalstraße. Die Umleitung führt über: Chemnitztalstraße - Bornaer Straße - Blankenburgstraße. Bis 24. April sollen die Arbeiten hier dauern.

Am Falkeplatz kommt es ab Montag zu deutlichen Einschränkungen. Hier starten die Arbeiten für das Chemnitzer Modell Stufe 4. Bis 18. April fallen laut VMS einzelne Fahrspuren weg, ab 19. Februar ist dann das Linksabbiegen stadteinwärts von der Zwickauer Straße in die Theaterstraße nicht mehr möglich. Umleitungen über Reichsstraße und Weststraße sind ausgeschildert. Die Arbeiten am Falkeplatz dauern bis 2028.

Die Mühlenstraße wird ab Montag zwischen Brückenstraße und Georgstraße voll gesperrt. Umleitung: Bergstraße - Schloßteichstraße - Müllerstraße bzw. Brückenstraße - Straße der Nationen - Georgstraße. Bis 3. Juni sollen die Arbeiten hier dauern.

Ebenfalls zu Einschränkungen kommt es von Montag bis zum 28. Februar auf der Straße der Nationen in Höhe Hausnummer 76. Radspur und Gehweg sind teilweise betroffen.