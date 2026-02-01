Neue Baustellen in Chemnitz: Hier wird es kommende Woche eng in der Stadt

Chemnitz - Neue Baustellen in Chemnitz! Vor allem in der Innenstadt wird es eng ab kommender Woche.

Am Falkeplatz kommt es ab Montag zu Einschränkungen.  © Uwe Meinhold

Voll gesperrt wird ab Montag der Dammweg zwischen Fischweg und Chemnitztalstraße. Die Umleitung führt über: Chemnitztalstraße - Bornaer Straße - Blankenburgstraße. Bis 24. April sollen die Arbeiten hier dauern.

Am Falkeplatz kommt es ab Montag zu deutlichen Einschränkungen. Hier starten die Arbeiten für das Chemnitzer Modell Stufe 4. Bis 18. April fallen laut VMS einzelne Fahrspuren weg, ab 19. Februar ist dann das Linksabbiegen stadteinwärts von der Zwickauer Straße in die Theaterstraße nicht mehr möglich. Umleitungen über Reichsstraße und Weststraße sind ausgeschildert. Die Arbeiten am Falkeplatz dauern bis 2028.

Die Mühlenstraße wird ab Montag zwischen Brückenstraße und Georgstraße voll gesperrt. Umleitung: Bergstraße - Schloßteichstraße - Müllerstraße bzw. Brückenstraße - Straße der Nationen - Georgstraße. Bis 3. Juni sollen die Arbeiten hier dauern.

Ebenfalls zu Einschränkungen kommt es von Montag bis zum 28. Februar auf der Straße der Nationen in Höhe Hausnummer 76. Radspur und Gehweg sind teilweise betroffen.

Vollsperrung in Altchemnitz

In Altchemnitz startet in der kommenden Woche eine monatelange Baustelle. (Symbolbild)  © dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

In der kommenden Woche wird die Paul-Gruner-Straße zwischen Heinrich-Lorenz-Straße und Solbrigstraße voll gesperrt. Die Umleitung führt über: Johann-Esche-Straße - Kauffahrtei - Heinrich-Lorenz-Straße - Annaberger Straße. Der erste Bauabschnitt dauert laut Stadt bis 17. April.

Die gesamte Baumaßnahme soll laut dem Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ESC) voraussichtlich bis Mitte Dezember dauern. Hier werden Abwasser- und Trinkwasserleitungen erneuert, Teile der Straße saniert sowie neue Leitungen für Strom und Breitband verlegt.

Während der Bauzeit kommt es zu abschnittsweisen Vollsperrungen. Die Paul-Gruner-Straße kann im Bauzeitraum nur von Rettungs- und Havariefahrzeugen befahren werden.

Zwei Baumaßnahmen sollten am Montag starten, wurden aber aufgrund der Witterung verschoben. Der Beginn der Maßnahme Hainstraße (Fernwärme) und der Maßnahme Müllerstraße (Fernwärme) verschiebt sich laut Stadt auf voraussichtlich Mitte Februar.

