Baustellen in Chemnitz: Einschränkungen auf Neefestraße und Annaberger Straße

Chemnitz - Noch ist Winter, trotzdem erwarten Euch neue Baustellen auf den Straßen in Chemnitz . Wir sagen Euch, wo Ihr in der kommenden Woche mit Einschränkungen rechnen müsst.

In der Theaterstraße gibt es noch bis Freitag Einschränkungen. Hier wird eine Havarie beseitigt. © Ralph Kunz

In der Theaterstraße auf Höhe der Hausnummer 48 kommt es noch bis Freitag zu einer Einschränkung. Hier wird eine Störung beseitigt.

Ab Montag gibt es auf der Annaberger Straße zwischen Uhlestraße und Comeniusstraße stadteinwärts Einschränkungen. Hier finden bis Donnerstag Arbeiten an den Gleisanlagen statt.

Aufgrund von Kanalbauarbeiten im zweiten Bauabschnitt erwarten Euch ab Montag auf der Sterzelstraße zwischen Hausnummer 10 und Kopernikusstraße ebenfalls Einschränkungen. Eine Umleitung führt über: Galileistraße - Klingerstraße. Bis 15. Februar sollen die Arbeiten dauern.

Voll gesperrt wird der Hohlweg zwischen den Hausnummern 33 und 45 als Tagesbaustelle. Hier finden von Montag bis Mittwoch Baumschneidearbeiten statt.