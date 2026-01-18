Baustellen in Chemnitz: Einschränkungen auf Neefestraße und Annaberger Straße
Chemnitz - Noch ist Winter, trotzdem erwarten Euch neue Baustellen auf den Straßen in Chemnitz. Wir sagen Euch, wo Ihr in der kommenden Woche mit Einschränkungen rechnen müsst.
In der Theaterstraße auf Höhe der Hausnummer 48 kommt es noch bis Freitag zu einer Einschränkung. Hier wird eine Störung beseitigt.
Ab Montag gibt es auf der Annaberger Straße zwischen Uhlestraße und Comeniusstraße stadteinwärts Einschränkungen. Hier finden bis Donnerstag Arbeiten an den Gleisanlagen statt.
Aufgrund von Kanalbauarbeiten im zweiten Bauabschnitt erwarten Euch ab Montag auf der Sterzelstraße zwischen Hausnummer 10 und Kopernikusstraße ebenfalls Einschränkungen. Eine Umleitung führt über: Galileistraße - Klingerstraße. Bis 15. Februar sollen die Arbeiten dauern.
Voll gesperrt wird der Hohlweg zwischen den Hausnummern 33 und 45 als Tagesbaustelle. Hier finden von Montag bis Mittwoch Baumschneidearbeiten statt.
Ab Montag kommt es auf der Leipziger Straße zwischen Wittgensdorfer Straße und Bornaer Straße zu Einschränkungen. Grund ist eine Abwasserkanal-Befahrung als Vorleistung zum Chemnitzer Modell Stufe 4. Das Ganze soll bis zum 13. Februar dauern.
Wegen Straßenbauarbeiten wird am Mittwoch auf der Neefestraße zwischen Im Neefepark und Carl-von-Bach-Straße in Höhe der A72-Anschlussstelle Chemnitz-Süd die Auffahrt in Richtung Leipzig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer Wendefahrt in der Anschlussstelle Chemnitz-Süd über die U3 umgeleitet.
Titelfoto: Ralph Kunz