Kreuzung im Erzgebirge wird saniert: Sperrungen nötig

Die Fahrbahn an der Kreuzung B169/Lößnitzer Straße mit der S255 in Aue muss erneuert werden. © Niko Mutschmann

Von Montag bis voraussichtlich 26. Juli wird die Fahrbahn an der Kreuzung B169/Lößnitzer Straße mit der S255 in Aue erneuert.

Laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) wird dabei an der B169 in Richtung Lößnitz bis in Höhe des Belagwechsels am Bahnübergang bzw. dem Erzgebirgsstadion gearbeitet. In der Gegenrichtung verläuft der Baustellenbereich in Richtung des Stadtzentrums bis zum Beginn der Linksabbiegespur.

"An der S255 werden die Arbeiten im Bereich der Dr.-Otto-Nuschke-Straße bis in Höhe des Belagwechsels am Fußgängerüberweg des Kreuzungsbereiches, sowie im Bereich der Chemnitzer Straße in Richtung Autobahn bis zum Belagwechsel an der Talbrücke ausgeführt", heißt es weiter.

Die Maßnahme wird in drei Bauabschnitten durchgeführt. Im ersten Bauabschnitt vom 1. bis voraussichtlich 10. Juli werden die Arbeiten auf der S255 zwischen B169 und Talbrücke einschließlich der Zufahrt zu Burger King und der Tankstelle, sowie auf der B169 stadteinwärts durchgeführt. Weil die S255/Chemnitzer Straße voll gesperrt werden muss, wird der Verkehr auf der B169 wird halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Von der B169 kann in beide Richtungen der S255 nicht abgebogen werden.

So verlaufen die Umleitungen laut LASuV: Der Verkehr der S255 von Lauter nach Lößnitz bzw. zur A72 wird über die B101 zur Bahnhofsbrücke und weiter auf der B169 geführt. In Richtung Lößnitz wird der Verkehr der S255 zur A72 über die S283 nach Raum zurück auf die Staatsstraße geführt. Die Umleitung gilt auch in der Gegenrichtung.

Auf der S222 von Oberpfannenstiel wird der Verkehr über die S255/Becherweg und die kommunale Damschkestraße zur B101 umgeleitet. Tankstelle und Burger King an der S255 sind rückwärtig über die B169 erreichbar. McDonalds ist über eine Ersatzzufahrt von der B169 aus erreichbar.