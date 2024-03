12.03.2024 16:35 560 Monatelange Sperrung in Chemnitz: Hier starten umfangreiche Bauarbeiten

In dieser Woche starten im Bereich Müllerstraße/Nordstraße und auch in der Wiesenstraße in Chemnitz umfangreiche Bauarbeiten.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Umfangreiche Bauarbeiten in Schloßchemnitz und auch im Chemnitzer Zentrum! Noch in dieser Woche startet die Baumaßnahme auf der Müllerstraße/Nordstraße. © privat Am heutigen Dienstag wurden vorbereitende Maßnahmen ausgeführt, am morgigen Mittwoch sollen dann die Arbeiten im Bereich Müllerstraße/Nordstraße beginnen.

Hier werden durch den Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ESC) die Abwasserkanalisation und die Anschlusskanäle ausgewechselt. Parallel dazu soll die Fahrbahn zwischen Promenaden- und Nordstraße mit Eigenmitteln der Stadt erneuert werden. Außerdem sollen noch marode Straßenabläufe ausgetauscht und die Haltestelle Promenadenstraße barrierefrei ausgebaut werden. Chemnitz Baustellen Diese Staatsstraße muss wochenlang voll gesperrt werden Des Weiteren wird eins energie noch Leerrohre für Elektrik verlegen, Kabel ersetzen, Beleuchtungsmasten austauschen und eine Gasleitung umverlegen. Die Müllerstraße muss dafür laut ESC abschnittsweise voll gesperrt werden. Der Kreuzungsbereich Müllerstraße/Nordstraße bleibt aus der Müllerstraße in Richtung Nordstraße befahrbar. Ebenfalls wird aus Richtung Nordstraße das Linksabbiegen in Richtung Müllerstraße stadteinwärts möglich sein. Die CVAG wird Umleitungen für die Buslinien einrichten. Insgesamt werden circa 1,7 Millionen Euro in die Maßnahmen investiert. Die Bauarbeiten sollen bis Anfang November abgeschlossen sein. Bauarbeiten auch im Chemnitzer Zentrum Ebenfalls umfangreiche Bauarbeiten haben in dieser Woche in der Wiesenstraße zwischen Bahnhofstraße und Moritzstraße begonnen. Hier soll die Mischwasserkanalisation einschließlich der Anschlusskanäle erneuert werden. Während der Arbeiten muss die Wiesenstraße abschnittsweise voll gesperrt werden. Die Zufahrt zu den Grundstücken wird nur bedingt und nach Abstimmung mit der ausführenden Firma (Dietmar Mothes GmbH) möglich sein. Zu Fuß sind die Grundstücke jederzeit erreichbar. Der ESC investiert circa 600.000 Euro in diese Baumaßnahme. Bis Mitte Juli sollen die Arbeiten in der Wiesenstraße beendet sein.

Titelfoto: privat